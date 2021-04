Oorlogsarchief na 75 jaar openbaar: belangrijk voor onderzoek naar Joods vastgoed

De verjaringstermijn voor besloten stukken in het Noord-Hollands Archief wordt verlaagd naar 75 jaar. Tot nu toe werd 100 jaar gehanteerd voor met name documenten uit de Tweede Wereldoorlog, maar dat belemmerde bijvoorbeeld het onderzoek van een Haarlemse historica naar hoe Joods vastgoed verhandeld werd in de Tweede Wereldoorlog.

Het besluit om archief eerder te ontsluiten is formeel nog niet genomen, maar dat gaat volgens directeur Lieuwe Zoodsma van het NH Archief volgende week gebeuren in overleg met de gemeenten in Noord-Holland.

Raadslid Louise van Zetten van Hart voor Haarlem, die als historicus al sinds vorig jaar onderzoek doet naar Joods vastgoed in Haarlem, staat te popelen om door te gaan zodra de coronamaatregelen dat ook toelaten. Er is hoop dat het kabinet volgende week dinsdag ook de archieven, studiezalen en bibliotheken weer open zal stellen. Het irriteerde Van Zetten dat het oorlogsarchief voor 100 jaar op slot zat, tenzij je met urgente argumenten kon aantonen dat stukken vrijgegeven moesten worden.

“Als je stukken aanvraagt, dan duurt het heel lang omdat ze moeten bekijken of er geen rare dingen in staan. Mij gaat het natuurlijk om die rare dingen, dus dat is wel bizar”, vertelde de historicus in oktober vorig jaar aan NH Nieuws. Bovendien is het landelijke archief wel al na 75 jaar ontsloten.

Directeur Lieuwe Zoodsma van het NH Archief erkent dat dat inderdaad verwarrend is. De oorlogsdocumentatie zal na het officiële besluit volgende week direct toegankelijk worden. "Tenzij er hele specifieke redenen zijn uit privacy-overwegingen."

De gemeente Haarlem laat overigens ook een onafhankelijk onderzoek doen naar de onteigening van Joods vastgoed. Burgemeester Jos Wienen vindt het belangrijk dat naast de bevindingen van raadslid Louise van Zetten dit onderzoek 'buiten iedere discussie onafhankelijk' is, zei hij gisteravond in de commissievergadering van de gemeenteraad. Overigens heeft raadslid Van Zetten al achterhaald dat de gemeente zelf geen enkel Joods vastgoed heeft gekocht in de Tweede Wereldoorlog.