Gemeente gaat onderzoek doen naar onteigend Joods vastgoed in de Tweede Wereldoorlog

HAARLEM - De gemeente gaat onderzoek doen naar wat er is gebeurd met Joods vastgoed in Haarlem tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurt naar aanleiding van een uitzending van Pointer, het onderzoeksplatform van KRO-NCRV, over de Verkaufsbücher. Daarin staat gedetailleerd beschreven hoe in heel Nederland meer dan 7.000 Joodse panden en stukken grond in de handen van meestal louche ondernemers en vastgoedhandelaren zijn beland.

In Haarlem gaat het om 210 panden. De gemeente wil weten of zij tijdens de bezetting onroerend goed, dat eigendom was van Joodse burgers, heeft aangekocht. Ook zijn ze geïnteresseerd of de gemeente na de Tweede Wereldoorlog naheffingen voor erfpacht of straatbelasting over de oorlogsperiode heeft gevorderd van Joodse vastgoed eigenaren of van hun erfgenamen. En of er nadien over deze (eventuele) gemeentelijke aankopen rechtsherstel heeft plaatsgevonden.

Onafhankelijk onderzoeksbureau

Omdat het onderzoek over de gemeente zelf gaat, zal het worden uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Blauw Historisch Onderzoek, die hierin nauw zal gaan samenwerken met het Noord-Hollands Archief.

Vorig jaar deed Louise van Zetten, raadslid en historicus, ook onderzoek naar deze panden in Haarlem. Vanwege de coronacrisis is het Noord-Hollands Archief momenteel gesloten en is haar onderzoek stil komen te liggen. Ze vindt het een goede zaak dat de gemeente dit onderzoek oppakt, maar was graag vooraf ingelicht.

“Het college weet al maanden dat ik hiermee bezig ben. Ik had ze kunnen helpen met de vraagstelling. Op de eerste vraag heb ik namelijk al antwoord.” Volgens Van Zetten heeft de gemeente zelf tijdens de bezetting geen onroerend goed aangekocht.

Goed gevoel

Aangezien de kosten van het onderzoek € 32.501 zijn, vindt zij het zonde om dan niet de handen ineen te slaan.“Het onderzoek moet wel iets toevoegen. Je gaat niet zoveel geld uitgeven voor een goed gevoel.” Sowieso zal Van Zetten ook haar eigen onderzoek voortzetten, want “er is nog zoveel te onderzoeken en ik heb de tijd.”

Het onderzoek van Blauw zal starten per 1 mei 2021 en zal ongeveer vier maanden duren.