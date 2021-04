Leroy van D. (28) uit Julianadorp weer opgepakt op verdenking van babbeltrucs in 't Gooi

Leroy van D. (28), de veroorzaker van een dodelijk ongeluk vorig jaar in Hoorn, is voor de vierde keer opgepakt. Ditmaal op verdenking van geslaagde babbeltrucs in Naarden, Weesp en Bussum. Eerder werd Van D. al opgepakt voor het rijden zonder rijbewijs, op verdenking van mishandeling van zijn vriendin en vanwege het hebben van een inbrekerswerktuig.

Van D. is op 1 april aangehouden in Naarden. Drie slachtoffers deden aangifte tegen hem. Door de babbeltrucs hebben zij flinke financiële schade geleden, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Midden-Nederland. "Hij was een grote hoeveelheid cadeaukaarten aan het kopen met een pasje. Een slimme medewerkster van de supermarkt viel dit op. Daardoor kwam die in beeld", legt ze uit.

Afgelopen woensdag is de voorlopige hechtenis van Van D. met veertien dagen verlengd, gelet op de ernst van de feiten. 15 april staat hij weer voor de rechter.

Geen onbekende

Van D. is geen onbekende voor de politie. Na het dodelijk ongeluk - door een onbesuisde inhaalactie van Van D. - op de Provincialeweg in Hoorn, veroordeelde de rechtbank hem tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijftien maanden en een rijontzegging van vijf jaar. Maar na zijn vrijlating hield Van D. zich duidelijk niet aan deze ontzegging. Afgelopen zomer werd hij al twee keer aangehouden voor het rijden met een ingevorderd rijbewijs.

Drugs

Eind augustus vorig jaar zette de politie hem in Amsterdam aan de kant, in september werd hij in Julianadorp aangehouden. Ook toen droeg hij geen gordel en was hij aan het bellen. Eind december werd hij weer achter het stuur van een auto gezien in Julianadorp. Die keer leek het erop dat hij, naast de andere vergrijpen, drugs had gebruikt voor hij ging rijden.

Hij heeft een proces-verbaal gekregen voor de vier overtredingen. Rijden met een ingevorderd rijbewijs is zelfs een misdrijf. Daarnaast is Van D. begin december aangehouden voor het mishandelen van zijn vriendin, en werd er een inbrekerswerktuig bij hem gevonden.