Veroorzaker dodelijk ongeluk blijft achter stuur kruipen, nu voor derde keer betrapt

JULIANADORP - De 28-jarige Leroy van D. uit Julianadorp is gisteren voor de derde keer in vier maanden tijd aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs. Bovendien droeg hij geen gordel, was hij al rijdend aan het bellen en bleek uit een speekseltest dat hij vermoedelijk drugs had gebruikt. Hij raakte zijn rijbewijs vorig jaar kwijt nadat hij een ongeluk in Hoorn had veroorzaakt waarbij een 70-jarige vrouw om het leven kwam .

In maart vorig jaar tikte Van D. bij een onbesuisde inhaalactie op de Provincialeweg in Hoorn de auto van het 70-jarige slachtoffer aan. Zij raakte daardoor de controle over haar voertuig kwijt en botste tegen een boom. Van D. reed aanvankelijk door, maar meldde zich later alsnog bij de politie. De vrouw overleed twee weken na het ongeluk aan haar verwondingen.

Van D. moest zich later dat jaar verantwoorden tegenover de rechter. Die veroordeelde hem voor een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijftien maanden en een rijontzegging van vijf jaar. Hij is inmiddels vrij, maar aan de rijontzegging houdt Van D. zich duidelijk niet. Deze zomer werd hij al twee keer aangehouden voor het rijden met een ingevorderd rijbewijs.

Drugs

Eind augustus werd hij in Amsterdam aan de kant gezet, in september werd hij in Julianadorp aangehouden. Ook toen droeg hij geen gordel en was hij aan het bellen. Gisteren werd hij weer achter het stuur van een auto gezien in Julianadorp. Dit keer lijkt het erop dat hij, naast de andere vergrijpen, drugs had gebruikt voor hij ging rijden.

Hij heeft een proces-verbaal gekregen voor de vier overtredingen, rijden met een ingevorderd rijbewijs is zelfs een misdrijf. Eerder deze maand was hij al aangehouden voor het mishandelen van zijn vriendin, en vorige week werd er inbrekerswerktuig bij hem gevonden. Het Noordhollands Dagblad ontdekte in haar archief dat Van D. in het verleden betrokken was bij overvallen op fastfoodrestaurants en bij een mislukte ripdeal tussen drugscriminelen.

Huurauto

De politie had de auto van de man willen vernietigen, maar dat kon niet omdat het om een huurauto bleek te gaan. Het huurcontract stond op naam van iemand anders.

De auto is teruggegaan naar het verhuurbedrijf.