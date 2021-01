Veroorzaker dodelijk ongeluk breekt weer met regels: 'Ziet lange straf tegemoet'

De politie trof de verdachte na een korte zoekactie aan in de nabije omgeving. Hij was onder invloed van drugs: thc (wiet) en amfetamine (speed). Kort daarvoor werd de auto aangetroffen in de buurt Boterzwin in Julianadorp. Het ging om een huurauto die door een andere persoon is gehuurd. Deze is in beslag genomen.

De verdachte moet zich verantwoorden voor de rechter en kan een lange gevangenisstraf tegemoet zien, schrijft politie Den Helder op hun Facbeookpagina.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de verdachte de regels overtreedt. Op 28 december j.l. werd de verdachte ook al aangehouden en kreeg hij wederom een proces-verbaal voor het rijen zonder rijbewijs én het rijden onder invloed van drugs.

Eerder werd zijn rijbewijs tot 2024 ingevorderd vanwege het veroorzaken van een dodelijk ongeval, waarbij een 70-jarige vrouw uit Hoorn om het leven kwam. Vanwege privacy wil de politie niet bevestigen of het dit keer ook om van D. gaat.

Extra alert

De verdachte zit op het politiebureau voor verder onderzoek. Echter kan hij niet in hechtenis worden gehouden. De politie is daarom extra alert.