Blessurezorgen bij basketballers Den Helder

Van aanvoerder Boyd van der Vuurst de Vries was al bekend dat hij zeker vier weken niet van de partij is. Vorige week ging de schouder uit de kom van de guard. Donderdag werd bekend dat Tom Koopman er minimaal twee weken uit is vanwege een verrekte enkelband.

Op 22 april is de laatste wedstrijd van Den Helder in de Elite A. Daarna beginnen de play-offs. Het is nog de vraag of Koopmans en Van der Vuurst de Vries dan kunnen spelen.

David Idada

Den Helder Suns voegde onlangs center David Idada toe aan het team. Dit kon gedurende het seizoen, omdat Killian van den Langenbergh een 'season ending injury' heeft en dan mag je volgens de reglementen nog een speler toevoegen aan je selectie.

Den Helder Suns speelt zaterdag een uitwedstrijd tegen Feyenoord Basketball.