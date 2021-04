Basketbal: Den Helder Suns niet opgewassen tegen Zwolle

"Wij hebben het in de eerste helft laten liggen en dan loop je de hele wedstrijd achter de feiten aan. Van 19 punten achter kom je terug tot 6 achter. Dan weten wij niet de juiste setting te vinden en dan spelen zij de wedstrijd uit", was het commentaar van coach Peter van Noord.

Den Helder-aanvoerder Boyd van der Vuurst de Vries ontbrak vanwege een schouder uit de kom en ook Tom Koopman kon niet spelen, omdat hij door zijn enkel is gegaan. "Ik verwacht dat Boyd vier weken is uitgeschakeld. Maandag of dinsdag weten wij meer over de schade bij Tom", aldus Van Noord.

Tot aan 6-6 ging het nog gelijkop, maar daarna nam Zwolle snel afstand. De bezoekers sloegen meteen een gat van zeven punten (6-13). Na het eerste kwart was het verschil vijf: 18-23.

Meer punten in tweede helft

In het tweede kwart sloeg Zwolle het definitieve gat. Halverwege stond het 30-47. Het verschil werd maximaal twintig punten, waarna Den Helder Suns beter in de wedstrijd kwam. Uiteindelijk resulteerde dat zelfs in winst van het derde kwart en over de tweede helft had de ploeg van Peter van Noord ook een punt meer dan Zwolle. "Aan het einde van het derde kwart en het begin van het vierde kwart had ik nog geloof. Dan probeer ik nog wat recht te zetten, maar door de blessures zit ik dus gelimiteerd in mij rotatie", zei Van Noord.

Na zeventien duels staat Den Helder vijfde bij de Elite A in de Dutch Basketball League. Zwolle is de nummer drie op de ranglijst.

Winst Apollo

Apollo Amsterdam, de nummer drie bij de Elite B, won zaterdag ruim van Aris Leeuwarden. In Friesland werd het 58-75.