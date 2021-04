Expats mentaal in de knoop door coronacrisis: "Ik voel me geïsoleerd"

De afgelopen jaren groeide het aantal internationale arbeidsmigranten in ons land, blijkt uit cijfers van het CBS. Van zo'n 220.000 in 2003 en 2005 naar 380.000 in 2016 en 2018. Ze gingen vooral in de grote steden als Amsterdam wonen, dichtbij grote internationale bedrijven in ons land, of bij kleine innovatieve start-ups.

De eerste effecten van het wegvallen van expats tijdens de coronacrisis waren vorig jaar al te zien in onder andere de huursector. Het wegblijven van expats zorgt voor lagere huurprijzen in de vrije sector in expatsteden als Amsterdam en in kleinere expatgemeenten als Amstelveen. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn de gemiddelde huren in Amstelveen met 2,8 procent gedaald, vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Frustratie en onduidelijkheid

Maar de gevolgen zijn er niet alleen voor de huursector, ook bij de expats zelf zorgt de crisis voor veel zorgen. Bij de Relocation Company in Vijfhuizen, gespecialiseerd in het plaatsen van buitenlandse werknemers in Nederland, merken ze dit ook. "Veel grote bedrijven nemen niemand meer aan of stellen de aankomst van een werknemer uit het buitenland uit", vertelt consultant Ilse Wilms Floet. Sommige werknemers wonen al enige tijd hier en wachten al bijna een jaar totdat de rest van de familie ook kan komen. Dit leidt volgens haar tot veel onduidelijkheid.

"In het ene land zijn de coronaregels soepeler dan de ander. Voornamelijk gezinnen hebben hier moeite mee. Ze willen veel weten over de nieuwe schoolregels en willen alles ondanks de coronaregels goed laten verlopen voor hun kinderen. Dit zorgt voor veel frustratie bij de ouders."