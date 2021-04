Aanpassingen maken 'dodenweg' N241 volgens omwonenden juist gevaarlijker

De herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) tussen Wognum en Verlaat maakt de weg niet veiliger. Dat vinden Janneke en Jos Zuurbier uit Heerhugowaard, die aan de beruchte 'dodenweg' wonen. Sinds er in de bocht voor hun huis een voorsorteervak en vluchtheuvel zijn aangelegd, zijn er volgens hen geen heftige ongelukken meer gebeurd. Maar beide onderdelen komen niet terug in het nieuwe ontwerp. "Wij zijn bang dat we dan weer de slachtoffers uit de tuin kunnen halen."