Onteigeningsprocedure grondeigenaren A.C. de Graafweg gestart

OPMEER - Voor veel omwonenden aan de A.C. de Graafweg waren de gesprekken over het verkopen van hun grond aan de provincie Noord-Holland onderdeel van een jarenlang proces. Hoewel een aantal van deze mensen inmiddels tot een overeenkomst met de provincie is gekomen, zitten anderen nog met de handen in het haar. De provincie heeft nu de administratieve procedure in gang gezet, waarmee het mogelijk is om deze mensen uiteindelijk te onteigenen.

Provincie Noord-Holland

"Het herinrichten van de weg is nodig voor de verkeersveiligheid", legt een woordvoerster van de provincie uit. "We zijn in totaal met 60 omwonenden in gesprek gegaan over hun grond. Met 45 daarvan zijn we inmiddels tot een overeenkomst gekomen. Met de andere vijftien bewoners zijn we nog via een verkoopmakelaar in gesprek. De onteigeningsprocedure die nu gestart is, gaat over hen."

Herinricntingsplan Met het plan "Herinrichting A.C. de Graafweg (N241)" wil de provincie de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de doorstroming van de weg verbeteren. Het herinrichten bestaat uit het verbreden van de rijbaan en het fietspad en het realiseren van een opstakelvrije zone. Daarnaast wordt de scherpe S-bocht bij Wognum uit de weg gehaald.

Volgens de provincie betekent dit niet dat deze vijftien mensen daadwerkelijk onteigend gaan worden. "De procedure neemt een half jaar in beslag. In de tussentijd gaan de gesprekken gewoon door en hopen we er nog met de bewoners uit te komen. Als dat niet lukt, zal uiteindelijk een rechter de procedure controleren en een terechte schadevergoeding bepalen." Middenweg Grondeigenaren Jeannette en Erik van Stralen hebben al enige tijd geleden overeenstemming met de provincie bereikt. "We hebben in een cluster van nabije omwonenden met de provincie overlegd. Wij zijn er uiteindelijk allemaal goed met de provincie uitgekomen." Niet iedereen is echter even tevreden over de onderhandelingen. "Uiteindelijk moet je zorgen dat je een middenweg vindt met de provincie, want van een rechter krijg je minder", vertelt één van de betrokken bewoners." "Ik heb wel bezwaar gemaakt", vertelt een andere omwonende. "Maar uiteindelijk zijn alle bezwaren ongegrond verklaard."