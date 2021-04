Zwemlessen Abbekerk in gevaar door gebrek aan vrijwilligers

Zoals ieder jaar moet zwembad De Spetter in Abbekerk over ruim drie weken weer opengaan. Maar dit jaar kampt het zwembad met een groot tekort aan vrijwilligers. Maar liefst 184 diensten staan nog open, waarvan 79 diensten aan het begin van avond. Daardoor komt het bad in de knoop met de zwemlessen, die op dinsdag en donderdag worden gegeven.

Het zwembad wordt volledig gerund door vrijwilligers en meestal is het rooster voor de kassakiosk ongeveer wel rond. Nu maakt Desiree de Boer-Buijs, secretaris van De Spetter, zich grote zorgen. "Vorig jaar was het kioskrooster wel redelijk vol. Maar het is nu echt een drama. Er zijn een hoop ouderen afgehaakt vanwege corona. Ze zitten zelf in de risicogroep omdat ze bijvoorbeeld diabetes of astma hebben of ze hebben een partner in de risicogroep. Dat is een grote groep die is afgehaakt en zij gaan dit jaar ook nog niet aan de bak."

Vooral voor de dienst van 17.00 tot 20.00 is de vraag naar vrijwilligers erg groot. Tijdens deze dienst worden er op dinsdag en donderdag zwemlessen gegeven. "De zwemdocenten zelf zijn dan wel betaalde krachten maar zij mogen niet alleen aanwezig zijn in het bad. De kiosk moet bemand zijn voor de toegang van de leerlingen en eventuele calamiteiten", vertelt Desiree. Maar ook voor de andere diensten voor het vrij zwemmen overdag is het tekort groot. "Als we het niet rond krijgen, dan zullen we gewoon bepaalde dagen dicht moeten." Uitwijken De zwemliefhebbers en leerlingen in Abbekerk kunnen eventueel uitwijken naar de zwembaden in de omliggende dorpen, zoals het Molenbad in Wognum. Thomas Beerenpoot, secretaris van dit zwembad, maakt zich nog niet zo druk. "Wij denken niet dat wij het bad dicht moeten doen omdat we geen bezetting hebben. Zo erg is het nog niet. Het is nog niet zo dat er alarmbellen afgaan, maar het is wel elk jaar weer een uitdaging om het rooster rond te krijgen. Vrijwilligers mogen zich ook bij ons melden", besluit hij lachend.

Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden om te zwemmen, erkent Desiree. "Maar als je uit je werk komt en je moet om 17.00 uur met je kind in het zwembad zijn in het volgende dorp, dan is dat nog best een ding. En zeker nu er zo’n achterstand is met zwemles in de binnenbaden, dan moet je wel zwemles kunnen geven om daarbij te helpen. Het is hier een waterrijk gebied, dus zwemles is gewoon heel erg belangrijk."