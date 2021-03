Extra maatregelen om wachtlijsten voor zwemlessen te verkorten

HAARLEM - Door de coronamaatregelen hebben de zwemlessen in Haarlem een tijd stilgelegen en zijn de wachtlijsten langer geworden. Om deze achterstand in te halen heeft de gemeente samen met SRO - de organisatie die de zwembaden beheert - extra maatregelen genomen.

Met de zomer voor de deur is het extra belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen veilig kunnen zwemmen. Daarom zullen de lessen anders worden ingedeeld, waardoor meer kinderen sneller kunnen starten met zwemles.

Normaal gesproken starten kinderen tegelijk in een groep en zwemmen ze grotendeels tegelijk af. Nu mogen kinderen die de vaardigheden al snel onder de knie hebben eerder afzwemmen. Daarvoor worden extra afzwemmomenten georganiseerd. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe leerlingen op de wachtlijst.

Volgens een woordvoerder van de gemeente vergt die werkwijze wel extra mankracht en vooral veel maatwerk. Per kind zal gekeken moeten worden naar het niveau, zeker na weer een langdurige zwemstop door de lockdown. De kwaliteit en veiligheid van de zwemlessen blijft net zo belangrijk als in ‘gewone’ tijden.

Extra zwemuren

Ook zijn er meer zwemuren beschikbaar in de Haarlemse zwembaden, omdat het recreatiezwemmen, de trainingen van zwemverenigingen en lessen voor andere groepen door de coronamaatregelen niet doorgaan. Deze extra uren zullen worden ingezet voor zwemles voor kinderen.

De zwemlessen gaan in de schoolvakanties ook gewoon door. Dat geldt in ieder geval in de meivakantie en als er nog wachtlijsten zijn, kan dit ook in de zomervakantie. En zolang de coronamaatregelen het recreatiezwemmen verbieden, worden ook de buitenbaden - zodra ze opengaan - gebruikt voor zwemlessen.

Coronasteunfonds

Vanuit het coronasteunfonds stelt de gemeente extra geld beschikbaar om deze maatregelen te bekostigen. SRO kreeg al extra geld ter compensatie van de gemiste inkomsten door het verbod op vrijzwemmen. Deze extra maatregelen om de wachtlijsten te verkorten vallen onder het huidige steunpakket.