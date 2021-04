Deze monumenten gaan als proef weer open: spanning en onzekerheid over bezoekers

Ellen Snoep, directeur van de Grote Kerk Naarden reageert blij. "Wij vinden het fijn om weer even open te mogen." De tijdelijke vloer vlak onder het 25-meter hoge plafond ligt er nog steeds, dus mensen kunnen van dichtbij genieten van de schilderingen van het 500 jaar oude tongewelf. De kerk blijft elke dag open tot 21.00 uur om zo het 'maximale eruit te halen'.

Drempel

Bij het Nederlands Vestingmuseum kijken ze ook reikhalzend uit naar komend weekend. Maar ook met spanning, want het is moeilijk inschatten hoeveel bezoekers ze kunnen verwachten. Het is kort dag volgens directeur Pieter Koudijs. "Dat gaat zeker invloed hebben. Over het algemeen is museumpubliek namelijk ouder publiek. Je bouwt nu een extra drempel in door de verplichte testen. Daarnaast weten mensen het heel kort van tevoren en het weer werkt ook niet heel erg mee. Dus het wordt spannend."

Snoep vindt het ook lastig om een inschatting te maken. "Maar aan de andere kant zitten mensen al zo lang zonder vertier dat mensen het wel graag doen." Het zal in ieder geval niet aan het enthousiasme van de monumenten liggen, want die hebben er zin in.

Bekijk hier de reportage: