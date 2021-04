VVD wil weten hoe inwoners denken over komst zonneweide en houdt peiling

De VVD in Koggenland gaat een peiling houden onder de inwoners van Berkhout om zo te weten te komen hoe zij denken over de mogelijke komst van een zonneweide. Volgens de VVD wordt er veel door allerlei partijen en instanties over gepraat, maar niet met de inwoners die er uiteindelijk op uit moeten kijken. "In gesprek gaan met de inwoners en zodoende precies weten hoe zij over deze situatie denken is belangrijk", aldus fractievoorzitter Bart Krijnen.

De lokale partij start morgen met de peiling. Ze houden persoonlijke gesprekken met omwonenden van de mogelijk toekomstige zonneweide en houden onder de rest van de inwoners van het dorp een enquête. Ook kunnen zij nog persoonlijk in gesprek met de partij, als ze die behoefte hebben.

De gemeente Koggenland is samen met de provincie bezig met een intentieovereenkomst voor de komst van de zonneweide en daarom wil de VVD snel met de inwoners in gesprek. "We hebben het gevoel dat we, als we de gemeente een enquête laten doen, veel tijd verliezen. We willen snel schakelen en hebben de snelste schakel met onze achterban."

Al jaren een heet onderwerp

In Berkhout wordt er al jaren gesproken over de mogelijke komst van een zonnepark van in totaal 66 hectare aan panelen. Niet iedereen is blij met de plannen voor de weide aan de Jaagweg. Het plan leidde eerder al tot veel kritiek van agrariërs en ook inwoners zijn sceptisch. Zo is het volgens actiegroep Berkhout is Boos 'onverstandig om er bij voorbaat vanuit te gaan dat de zonneweide er toch wel komt'.

De stichting Koggenland Energie Neutraal, bestaande uit een aantal inwoners uit de gemeente, is onlangs met een alternatief plan voor een zonnepark gekomen. Ze willen dat zo'n zonneweide niet alleen bestaat uit panelen, maar ook aangekleed wordt met fruitbomen, een mountainbikeparcours en een zwemplek.

"Met ons plan denken we goed tegemoet te komen aan alle partijen. Er is recreatie, natuur, een bedrijventerrein blijft weg en we doen mee aan de energietransitie", aldus Ton Scholte van Koggenland Energie Neutraal.

Hij is blij dat de VVD onder de inwoners een peiling gaat doen, alleen had hij wel gehoopt dat de gemeente daar ook stappen in zou ondernemen.

De inwoners horen is cruciaal

De VVD is op hun beurt weer blij met het plan van Koggenland Energie Neutraal, maar heeft daarbij wel een kanttekening: "Het plan heeft veel mediabereik, we horen enthousiaste verhalen. Maar komt dat enthousiasme ook bij de omwonenden vandaan? Die stap kun je niet overslaan in het proces, en wij vinden het onze taak als raadsleden om deze stap juist te nemen", aldus fractievoorzitter Bart Krijnen.

De gemeente laat weten het ook belangrijk te vinden dat inwoners bij projecten worden betrokken en gehoord en staat open voor een enquête of een andere manier van participatie.

Over twee weken verwacht de VVD hun resultaten van de peiling te kunnen delen. Op die manier hoopt de partij een betrouwbare basis te hebben, waarvan uit keuzes gemaakt kunnen worden.