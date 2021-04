Geen Calvin Stengs bij AZ tegen Willem II

AZ moet het tegen Willem II doen zonder Calvin Stengs. De aanvaller van de Alkmaarders heeft een blessure opgelopen in de interland van Oranje tegen Gibraltar.

Afgelopen dinsdag viel Stengs in tegen Gibraltar. Tien minuten voor tijd kwam hij in het veld voor Steven Berghuis. Toen heeft hij een lichte knieblessure opgelopen. Trainer Pascal Jansen gaf in gesprek met ESPN aan dat hij hoopt dat Stengs volgende week weer mee kan doen.

Dani de Wit keert door de blessure van Stengs terug in de basis van AZ. Hij start als aanvallende middenvelder in Tilburg. De aftrap tegen Willem II is om 20.00 uur.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Letschert, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Koopmeiners; Gudmundsson, Boadu, Karlsson