Oranje komt na rust op stoom tegen Gibraltar

GIBRALTAR - Het Nederlands elftal heeft met 7-0 ruim gewonnen van Gibraltar. Oranje kwam na de rust pas op stoom en scoorde er in de tweede helft op los.

Davy Klaassen (r) in actie tegen Gibraltar - Pro Shots / Marcel van Dorst

De eerste helft was niet zoals bondscoach Frank de Boer gehoopt zou hebben. Pas in de 42e minuut schoot Steven Berghuis eindelijk binnen. Met slechts die ene goal zochten beide ploegen de kleedkamer op.

Owen Wijndal (r) schiet op goal - Pro Shots / Marcel van Dorst

De tweede helft begon slecht voor Oranje. Daley Blind moest er geblesseerd vanaf met op het oog een vervelende knieblessure. Even later maakte Luuk de Jong de tweede treffer van de avond door fraai binnen te tikken. Het begon beter te lopen bij Oranje en via Depay, Wijnaldum en Malen werd de score uitgebreid naar 0-5.

Daley Blind moet er geblesserd vanaf - Pro Shots / Marcel van Dorst

De score had nog hoger kunnen zijn, maar Wijnaldum kopte van dichtbij via de stuit over. Frank de Boer bracht nog wat verse krachten in het veld. Invaller Donny van de Beek stond een paar minuten in het veld en maakte nummer zes van de avond. Op aangeven van Wijndal bepaalde Depay de eindstand: 0-7.

Oranje deed goede zaken in poule G, want Turkije speelde met 3-3 gelijk tegen Letland. Noorwegen won met 1-0 op bezoek bij Montenegro. Turkije gaat nog wel aan de leiding in de poule met zeven punten uit drie wedstrijden. Gevolgd door Noorwegen, Montenegro en Nederland met zes punten uit drie wedstrijden.

Opstelling Oranje: Krul; Wijndal, Blind (Maalen/52), De Ligt, Dumfries (Gravenberch/46); Wijnaldum, Frenkie de Jong, Klaassen (vd Beek/77): Memphis, Luuk de Jong (Babel/81) en Berghuis (Stengs/81). Opstelling Gibraltar: Coleing (Goldwin /72); Sergeant, Wiseman, Chipolina, Mouelhi, Jolley(Moulds/82); L. Casciaro (Valarino/82), Annesley, Ronan (Barnett/41), Walker; De Barr.