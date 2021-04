AZ-trainer Jansen moest twee nachtjes slapen over contractverlenging: "Daarna duidelijk dat ik er vol voor moet gaan"

Donderdag bereikte de club en de trainer een akkoord en maakten dit vrijdagochtend wereldkundig. Afgelopen maandag heeft Jansen voor het eerst om tafel gezeten met directeur voetbalzaken Max Huiberts en algemeen directeur Robert Eenhoorn. "Dit is een kans die voorbij komt met een prachtige club. Na twee nachtjes slapen is wel duidelijk dat ik daar vol voor moest gaan."

"Het vertrouwen dat de club in mij heeft, is mooi om mee te maken", zegt Jansen, die in december het stokje overnam van Arne Slot, die op non-actief werd gezet na onderhandelingen met Feyenoord. De afgelopen maanden stuurde Jansen zijn ploeg naar een gedeelde tweede plaats. "Er was al heel veel vertrouwen en als we gezamenlijk zo presteren als nu en samenwerken zoals we doen. Dan komt daar een tweejarige verlenging uit en dat is natuurlijk prachtig."