Contract van AZ-trainer Pascal Jansen verlengd tot 2023

Jansen nam het stokje in december 2020 over van Arne Slot, die plotseling moest vertrekken toen hij in onderhandeling was met Feyenoord.

De club prijst Jansen, die tot dusver twintig wedstrijden van de Alkmaarse club heeft gecoacht. AZ is sinds Jansen hoofdtrainer is geklommen tot de derde plaats in de Eredivisie, met hetzelfde aantal punten als de nummer twee, PSV.

Logische stap

Volgens Marx Huiberts, directeur Voetbalzaken, is het een logische stap om verder te gaan. "Pascal heeft sinds december laten zien dat hij weet wat er van een hoofdcoach van AZ wordt gevraagd, daarnaast kent hij onze organisatie en manier van werken. We zijn tevreden met de resultaten en manier van werken. We zijn tevreden met de resultaten en spelers ontwikkelen zich door. Voor ons dus een logische stap om verder te gaan met elkaar."

Jansen geeft aan blij en vereerd te zijn dat hij deze kans krijgt van de club.