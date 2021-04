Wordt Floriande het nieuwe onderdak voor kanovereniging De Waterwolf?

Met ruim honderd kajaks en meer dan tachtig leden is Kanovereniging de Waterwolf (nu nog in Cruquius) op zoek naar een nieuwe locatie. De vereniging moet verhuizen vanwege nieuwe plannen voor het gebied waar ze nu gevestigd zijn. Half november vertelt voorzitter Els Blom dat een nieuwe locatie erg lastig te vinden is, maar nu is de hoop gevestigd op het Hoofddorpse Floriande.

De vereniging is redelijk ver in de gesprekken met de gemeente over een locatie aan de IJtocht: "Het voelt alsof de gemeente ons nu eindelijk wil helpen", vertelt Els Blom vandaag. De vereniging heeft de omgevingsvergunning nog niet aangevraagd, maar de gemeente heeft het verkeersplan goedgekeurd. Het enige wat een vergunning nog in de weg staat is een bouwtekening van het clubgebouw. "Dat hopen we eind april in te kunnen leveren bij de gemeente", vertelt Els.

Het enige waar de vereniging eigenlijk nog tegenaan loopt zijn de financiën: "Wij kunnen geen prachtig pand van steen neerzetten dus komen we uit op een vergelijkbaar pand zoals wij het nu hebben." Dat is volgens Blom simpelweg de minst dure optie. "Maar, wij snappen ook wel dat de buurt niet tegen een loods aan wil kijken, daarom willen wij het pand er aan de buitenkant zo mooi mogelijk uit laten zien. We hebben hierover dan ook contact met de wijkraad en buurtbewoners".

Verhuizing kost twee ton

De volgende stap in het proces is de tekening van het clubgebouw aanleveren waardoor Els de vergunning definitief zal aanvragen. Voor de verhuizing van de vereniging moet financieel nog wel het een en ander geregeld worden. "We zijn een vereniging van ruim tachtig leden, en de verbouwing gaat ons twee ton kosten. We hebben wel een subsidie vanuit de overheid waarmee we 20 procent van de kosten dekken, voor de rest denken we erover een crowdfunding op te zetten.

Waar voorzitter Blom nu denkt over een crowdfunding om rond te komen, maakte zij zich half november nog ernstig zorgen over het voortbestaan van de vereniging. De locatie aan de IJtocht is nog verre van definitief, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Kijk hier hoe Els Blom bijna een halfjaar geleden haar zorgen nog uitte: