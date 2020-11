Kanovereniging Waterwolf kopje onder zonder nieuwe locatie

Sinds Els van de verbouwing weet, heeft ze veel contact gehad met de gemeente. Maar ze vertelt dat het initiatief voor het vinden van een nieuwe locatie, vooral bij de vereniging zelf ligt: "Wij zoeken ons een slag in de rondte in Haarlemmermeer naar plekken waar we eventueel zouden kunnen zitten. Die moeten wij dan helemaal uitzoeken en daarna gaan we naar de gemeente en vragen we: 'goh, zouden we hier wat kunnen?'. Maar dan wordt dat na een heel proces afgedaan met één mailtje en begin je weer van vooraf aan."

“We begrijpen dat de vereniging op hete kolen zit en het snel wil regelen. Echter, we hebben ook met procedures te maken die we moeten volgen", schrijft de gemeente. "De vereniging heeft een plan met locatievoorkeur ingediend op 15 oktober, dit plan is nu in behandeling."We staan positief tegenover dit bouwplan van KV Waterwolf (..) En zijn hierover gewoon met elkaar in gesprek.”

Eisen nieuwe locatie

Maar met de verbouwing in zicht heeft de vereniging zekerheid nodig, desnoods in de vorm van een tijdelijke locatie. "We hebben eigenlijk niet zoveel nodig. Doorgaand water, een stuk grond waar we onze locatie neer kunnen zetten. Daarnaast willen we graag een kantine, kleedkamers en douches. Dat is al met al niet zo groot, als het maar aan het water is. En daarvoor is binnen Haarlemmermeer voldoende plek", aldus Els Blom.