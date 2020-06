Meer steigers en picknicktafels moeten recreatie op Ringvaart 'sexy' maken

Het plan om de Ringvaart weer aantrekkelijk te maken moet volgens wethouder Sedee een samenwerking worden waarin de bewoners aan de Ringvaart bij de inrichting van hun directe omgeving worden betrokken.

Maar volgens Ringvaart-kenner Leo van der Kolk moet de gemeente zich met name focussen op locaties waar de historie van Haarlemmermeer goed zichtbaar is. Leo vaart al jarenlang over de Ringvaart en diende met zijn compagnon een plan in om de ringvaart 'sexy' te maken. Aanlegsteigers bij historische locaties voeren de boventoon.