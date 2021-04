Vrijwilligers begonnen met opknappen verwaarloosd zwembad de Rijd

Ruim een halfjaar nadat Remco Mienis opriep eindelijk iets te doen aan de belabberde staat van zwembad de Rijd in Nieuwe Niedorp, zijn vrijwilligers vandaag begonnen met de eerste werkzaamheden. De gemeente stemde er vorige maand mee in om een miljoen euro apart te leggen om daarmee het verwaarloosde zwembad mee op te knappen.