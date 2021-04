Wie is toch die mysterieuze 'Banksy' van Heiloo?

"O daar hangt er eentje!" Een verscholen schilderijtje langs een fietspad aan de rand van Heiloo zorgt voor verbaasde reacties. De meeste voorbijgangers hebben wel gehoord van de geheimzinnige kunstenaar die werken in de natuur achterlaat, maar nog niets van hem of haar gezien.

Wie is deze Banksy van Heiloo? Met de geheimzinnigheid houdt de vergelijking wel op. De schilderijtjes in Heiloo lijken in niets op het werk van de internationale anonieme kunstenaar. Maar leuk is het wel. Op de Facebookpagina van Heilooërs worden de ontdekkingen enthousiast gedeeld.

Mee naar huis

Jean Thomassen, zelf kunstenaar, nam er zelfs eentje mee naar huis omdat hij het zo mooi vond. Een voorbijganger gist dat Thomassen dan misschien wel zelf achter het mysterie zit, maar die ontkent desgevraagd.

"Wat zonde eigenlijk dat 'ie zo verstopt hangt", zegt een echtpaar. "Als je zo langs fietst dan zie je het echt niet. We gaan vanaf nu goed opletten."