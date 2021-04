Putje Heiloo populair: "Een rustgevende plek, ook als je niet gelooft"

Het Putje van Heiloo - Nederlands grootste bedevaartsoord van Maria - wordt het laatste jaar vaker bezocht, ook door niet-gelovigen. Je kan jezelf wassen met heilig water, een kaarsje aansteken of gewoon wandelen door de tuin die op dit moment helemaal in bloei staat. Ook Hans en Irene Roos uit Alkmaar komen er graag. "We hopen kracht te vinden om onze zoon te steunen."

Maaike Polder / NH Nieuws

Dat vertelt Irene openhartig aan NH Nieuws. De plek - die officieel Heiligdom Onze Lieve Vrouw Ter Nood heet - maakt zich op voor de paasviering, die er door het coronavirus toch wel heel anders uitziet dan andere jaren. "Ja, toen moesten we wel even schakelen en denken: 'hoe kunnen we nu iets voor mensen betekenen als we bijvoorbeeld geen grote diensten meer mogen organiseren?'", zegt rector Jeroen de Wit. Het is gelukt om iets te organiseren waar je niet eens je huis voor uit hoeft. NH Nieuws ging langs bij De Wit en sprak ook met Hans en Irene. Zij vertellen waarom ze met regelmaat een bezoek brengen het Heiligdom. Tekst gaat door onder de video

Heiligdom in Heiloo populair - Maaike Polder / NH Nieuws

Vanavond is vanaf 20.00 uur (na de Goede Vrijdagviering) het digitale concert gratis te bekijken op het YouTube kanaal van het Heiligdom. Vanaf Stille Zaterdag is het concert beschikbaar op het YouTube kanaal van het bisdom Kathedraal TV. Bisschop Jan Hendriks (bisdom Haarlem-Amsterdam) zal de composities laagdrempelig introduceren, die zowel gelovigen als niet-gelovigen kunnen aanspreken.

Kloosters uit de hele provincie vroegen begin deze maand om meer steun van de overheid. Er zijn vier kloosters in Noord-Holland: de Sint-Adelbertabij in Egmond-Binnen, het monasterium Sint Lioba in Egmond-Binnen, klooster Alverna in Aerdenhout en dus Onze Lieve Vrouw ter Noord in Heiloo. Het klooster in Heiloo is voor een deel een leefgemeenschap en voor een ander deel een opleidingsinstituut voor priesters. Ook dient de plek onder meer als een stempelpost (en flesvulpunt) tijdens de Wandel4Daagse.

Lees ook Play Alkmaar Heiloo in vogelvlucht: dorp vol geschiedenis