Heiloo in vogelvlucht: dorp vol geschiedenis

HEILOO - Vlieg met ons mee over Heiloo! Het dorp met ruim 23.000 inwoners zit vol geschiedenis en is duizenden jaren oud.

Heiloo komt van het woord 'Heilig Loo', wat weer 'heilige hoogte' betekent. De naam is ontstaan nadat op een duintje een witte kerk werd gebouwd. Dat gebeurde in de 11e eeuw. Voor de kerk staat ook een oude waterput: de Willibrordusput. Het water uit de put zou volgens de overleving bepaalde ziektes kunnen genezen. In Heiloo staan meer van dit soort putten.

Paalcirkel

Maar de geschiedenis van Heiloo gaat verder terug. Bij het dorp is een zogenoemde paalcirckel opgegraven. Deze is zo'n 3.000 jaar oud. Net als bij Stonehenge in Engeland is de functie niet bekend. Mogelijk werkte het als een zonnekalender. Ook Romeinse opgravingen zijn Heiloo niet onbekend.

Sinds de Middeleeuwen kent Heiloo ook een bedevaartsoord; het Onze Lieve Vrouwe ter Nood. Gelovigen besloten dit oord te bouwen op de plek van een van de helende waterputten. Het Onze Lieve Vrouwe ter Nood ligt net als de Witte Kerk op een bergje, die in de volksmond ook wel de Kruipberg wordt genoemd. Dit is omdat processies rond de kapel meestal kruipend werden gedaan.

Pedopriesters

De religieuze geschiedenis van Heiloo kent ook een zeer donkere kant. De Willibrordusstichting, een katholieke psychiatrische instelling in Heiloo, werd gebruikt als 'schuiloord' voor pedopriesters. Zo kon onder meer de Belgische pedofiel André B. in de jaren '60 aan zijn straf ontsnappen.

