Kloosters vragen om compensatie, want ook broeders bijten in coronatijd op houtje

EGMOND-BINNEN - Hoewel ze zeker niet veeleisend zijn, hakt de coronacrisis er ook bij kloosterlingen flink in. Doorgaans krijgen broeders en zusters geld in het laatje door bijvoorbeeld kazen, speciaalbieren en kaarsen te verkopen, maar ook de abdijwinkels waren de afgelopen tijd dicht. Bovendien kunnen ze geen gasten ontvangen, waardoor de financiële problemen snel groter worden. Ze vragen de overheid daarom bij te springen.

Abdij van Egmond - Abdij van Egmond

In een brief aan het Ministerie van Economische Zaken vraagt de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), de koepelorganisatie van alle religieuze gemeenschappen en instituten, om een compensatieregeling. "Eenzelfde regeling als die getroffen is voor horecagelegenheden of winkels", legt Bram Verheijen, coördinator van de Sint Adelbertabdij in Egmond-Binnen, op NH Radio uit. Want in de kloosters en abdijen zijn zorgen, voornamelijk over de weggevallen inkomsten. "Veel kloosters moeten in hun eigen behoefte voorzien, maar dat lukt nu niet. Kloosters zijn toch plekken van ontmoeting, bijvoorbeeld in gasthuizen, waar mensen niet meer komen." Corona beïnvloedt kloosterleven In de abdij van Egmond-Binnen heeft het coronavirus het leven flink beïnvloed. Ondanks dat het gewone kloosterleven al een soort van quarantaine is, gaan bepaalde dingen wel gewoon door, legt Verheijen uit. "Denk aan het gebedsleven van de broeders, de maaltijden, kerkdiensten; gewoon het gemeenschapsleven. Maar het grote verschil is dat er nu geen bezoekers kunnen komen. In Egmond-Binnen hebben we een gasthuis waar normaal gesproken zestien mensen logeren, maar die zijn er nu niet."

Kloosters in Noord-Holland In Noord-Holland zijn er vier kloosters: de Sint-Adelbertabij in Egmond-Binnen, het monasterium Sint Lioba in Egmond-Binnen, Onze Lieve Vrouw ter Noord in Heiloo en klooster Alverna in Aerdenhout. Het klooster in Heiloo is voor een deel een leefgemeenschap en voor een ander deel een opleidingsinstituut voor priesters. In het klooster Alverna wonen alleen zusters. Het klooster wordt ook wel het moederhuis van de Franciscanessen van Aerdenhout genoemd.

Maar op nog meer plekken vallen inkomsten weg. Want het klooster mist ook de klanten die spullen kopen in de abdijwinkel, zoals boeken en abdijproducten. Deze week opende de winkel weliswaar weer de deuren, net als alle andere winkels in Nederland, maar daarvoor waren de winkels gesloten. "Het heeft allemaal stilgelegen", zegt Verheijen. Maar dat lukt zo niet langer: die inkomsten zijn van groot belang: "Daar wordt van gegeten, van geleefd. Maar daar worden ook de monumentale kloostergebouwen en abdijen van onderhouden." Persoonlijk leed Naast de financiële problemen die zijn ontstaan sinds de uitbraak van het coronavirus, worstelen de kloosters en abdijen ook met persoonlijk leed. "Vele broeders en zusters zijn overleden als gevolg van het coronavirus. Het niet afscheid kunnen nemen van medebroeders- en zusters heeft diepe wonden achtergelaten bij religieuzen." In Egmond-Binnen is corona de broeders gespaard gebleven, maar dat geldt niet voor alle kloosters in het land. Vooral in Noord-Brabant sloeg het virus toe in kloosters. Verheijen kent zelfs kloosters waar de helft van de gemeenschap is overleden. "Als het virus eenmaal binnen is, verspreidt het snel", zegt hij daarover. Beluister hieronder het volledige interview met coördinator Bram Verheijen.

Geen gasten en nauwelijks omzet uit abdijwinkels: kloosterlingen vragen om compensatie - NH Nieuws