Broeders van Sint Adelbertabdij Egmond-Binnen kiezen nieuwe overste

Eind 2019 werd zijn aftreden al aangekondigd, maar vanwege de corona-beperkingen moest de voorjaarse ceremonie worden uitgesteld.

De abtszegen werd woensdagmorgen tijdens een hoogmis ingediend bij de Egmondse abdijkerk toegediend door de Poolse monnik Maksymilian Nawara, abt-praeses van de internationale Congregatie van de Annunciatie, waartoe de Adelbertabdij behoort. De plechtigheid was in besloten kring, maar te volgen via een livestream.

Zegening

Normaal gesproken zegent de plaatselijke bisschop de nieuwe abt. Nieuwe bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam droeg dat op verzoek van de nieuwe abt echter over aan abt-praeses Nawara. De abtszegening wordt gegeven op het hoogfeest van de Geboorte van Sint-Jan de Doper, de eerste patroon van de monniken.

Op donderdag 25 juni, het feest van Sint Adelbertus , zal de nieuwe abt voor het eerst voorgaan in de eucharistie.

