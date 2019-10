Met een grondradar op zoek naar resten van de oudste abdij van Holland

EGMOND BINNEN - Aan de rand van Egmond-Binnen wordt archeologisch onderzoek gedaan naar overblijfselen van de oude Sint-Adelbertabdij. Om meer te weten te komen over de grootte en de exacte ligging van de oudste abdij van het graafschap Holland wordt met een grondradar de omgeving afgespeurd.

De Sint-Adelbertabdij te Egmond-Binnen werd gesticht in de eerste helft van de 10e eeuw door graaf Dirk I van Holland. De abdij ontwikkelde zich in de Middeleeuwen tot een belangrijk religieus en cultureel centrum. Tot het in 1573, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, in opdracht van Willem van Oranje werd gesloopt, zodat de Spanjaarden zich er niet konden verschansen.

"We weten dat de abdij groot was, maar hoe groot precies weet eigenlijk niemand", vertelt archeologe Nancy de Jong-Lambregts. Van de oorspronkelijke abdij is alleen een stukje muur over. Er zijn wel tekeningen en schilderijen, maar die zijn allemaal gemaakt nadat het verwoest was. "Door het onderzoek kunnen we de grond beschermen en kunnen we het verhaal van deze plaats straks beter vertellen", vertelt ze gedreven.

Dankzij moderne technieken hoeft er niet meer gegraven te worden. Met behulp van een grondradar wordt de bodem verkent en wordt duidelijk waar de abdij vroeger heeft gestaan. "Op het scherm zien we of er afwijkingen zijn, of er structuren zijn die niet in de grond thuishoren. Op die manier verzamelen we steeds meer puzzelstukjes en krijgen we uiteindelijk een exact beeld van de Abdij", vertelt geofysicus Ferry van den Oever, die de grondradar bedient.

De overblijfselen beschermen is ook de insteek van de provincie Noord-Holland, die de opdrachtgever is van het onderzoek. Het terrein is een provinciaal monument en een archeologische toplocatie. "We willen voorkomen dat de resten in de toekomst aangetast worden en verloren gaan voor de wetenschap", licht Jean Roefstra, namens het Archeologiecentrum provincie Noord-Holland toe.

Vlak naast de plek van de oorspronkelijke Sint-Adelbertabdij werd in 1935 een nieuwe Sint-Adelbertabdij gebouwd. Abt Gerard Mathijsen volgt het onderzoek op de voet. "We weten dat er verschillende bijgebouwen waren. Er was bijvoorbeeld een ziekenhuis bij en een kapel. Dus hier moeten veel meer resten in de grond zijn dan wij nu hier vermoeden", vertelt hij met gepaste belangstelling.

Het onderzoek zal naar verwachting meerdere jaren in beslag nemen.

