Techniekleerlingen krijgen dieselgemaal-les: "Basis van moderne motoren"

Een bezoek aan het Alkmaarse monumentale dieselgemaal wordt een vast onderdeel van het onderwijsprogramma van het Vakcollege Techniek op het PCC Oosterhout. In het dieselgemaal tegenover hun school staat een van de oudste nog werkende verbrandingsmotoren ter wereld. Op weinig andere plekken kun je nog in het groot zien wat al 125 jaar de basisprincipes zijn van de motortechniek.

In het antieke dieselgemaal staat een van de eerste verbrandingsmotoren ter wereld, uit een serie die nog is ontworpen door de uitvinder daarvan: Rudolf Diesel. Waar onder de motorkap van een auto bijna niets meer beweegt, kun je bij deze antieke motor nog elk onderdeeltje in volle actie zien. Elf leerlingen van de vmbo-opleiding Mobiliteit en Transport van het PCC Oosterhout zagen dat gisteren met eigen ogen.

Basis

"Deze techniek is nog steeds de basis van moderne motoren", stelt docent Frans Hoogeveen voor de camera van mediapartner Alkmaar Centraal. Ook al zijn de school en het dieselgemaal al jaren buren, een samenwerking als deze was nog niet eerder tot stand gekomen. De brug is geslagen door erfgoedstichting Adapt, die zich twee jaar geleden als een pleegvader over het gemaal en de vrijwilligers ging ontfermen.

Leerlingen luisterden aandachtig naar de uitleg van Jos Leegwater, een van de vrijwilligers die de motor samen met zeven andere machinisten in topconditie houdt. "We willen die liefde voor de techniek doorgeven aan de volgende generatie."

Gewoon mooi

Dat was bij de meeste leerlingen wel gelukt: "Er wordt heel veel gebruik gemaakt van de krachten van de natuur, en dat vind ik gewoon mooi. En het geluid, en het oude. Gewoon mooi", reageert een van de leerlingen.

Met ingang van het volgende schooljaar zal een bezoek aan het dieselgemaal tot het onderwijsprogramma horen van alle techniekopleidingen aan de Vondelstraat.