Oudste dieselgemaal van Nederland kijkt weer vooruit: "Dat stemt vrolijk"

Voor een groot deel is dat te danken aan erfgoedstichting Adapt, die zich tegenwoordig om het gemaal bekommert en zorgt dat er voor dit industriële stukje verleden ook weer een toekomst is. Zelfs nu er de komende twee jaar zo'n 55.000 euro nodig is om het gemaal te laten voldoen aan de moderne veiligheidseisen.



"De veiligheid van vroeger is niet de veiligheid van nu. Veilig werken is belangrijk, ook voor vrijwilligers. Dus om de boel veilig te maken is geld nodig", zo laat Klazien Hartog van het Hoogheemraadschap Alkmaar Centraal weten. Om vervolgens ook meteen een gedeeltelijke oplossing te bieden: "Ik heb net een cheque mogen uitreiken van 2500 euro, die door de Nederlandse Waterschapsbank wordt verdubbeld." Het Hoogheemraadschap deed oktober vorig jaar nog een beroep aan het gemaal om bij te springen na extreme regenval.



Ook het publiek weet het dieselgemaal steeds beter te vinden. Het stemt de vrijwilligers vrolijk, vertelt Wyzte Hiemstra: "we hebben weer wat geld, we hebben olie en het publiek weet de weg weer te vinden naar het gemaal, dus we draaien niet helemaal voor de Prins... Dat stemt vrolijk!"

Ingrijpende aanpassingen

De aanpassingen die de komende jaren moeten worden doorgevoerd zijn ingrijpend: "De dieseltanks moeten vervangen worden em de door roest aangetaste centrifugaalpomp moet worden gerestaureerd. Ook moet er asbest verwijderd worden en moeten de hogedrukcilinders aan strengere veiligheidseisen voldoen", laat André Bakker van erfgoedstichting Adapt weten.

Er is echter alle vertrouwen dat het benodigde geld er komt en we voorlopig nog van het dieselgemaal kunnen genieten.