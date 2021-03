Korfballers Koog Zaandijk tegen Fortuna in de Final Four

KOOG ZAANDIJK - De korfballers van Koog Zaandijk nemen het in de Final Four op tegen Fortuna.

KZ rekende in de kwartfinale in twee wedstrijden af met DOS '46. Fortuna had drie wedstrijden nodig. Vanavond versloegen de Zuid-Hollanders LDODK in de allesbeslissende derde wedstrijd met 22-17.

De wedstrijden tussen KZ en Fortuna staan op drie en tien april gepland.