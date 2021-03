Korfballers KZ beginnen play-offs met winst; AKC Blauw-Wit op achterstand

KOOG AAN DE ZAAN/SASSENHEIM - De play-offs in de Korfbal Leauge zijn wisselend begonnen voor de Noord-Hollandse ploegen. Koog Zaandijk rekende thuis af met DOS'46: 20-15. AKC Blauw-Wit ging in Sassenheim met 21-12 onderuit bij TOP.

Blauw-Wit verloor vrij kansloos van TOP - Orange Pictures / Ilse Schaffers

KZ - DOS'46 In het eerste kwartier sloeg de thuisploeg al een flink gat: 9-2. Halverwege was het 12-5, waarbij vrijwel iedereen van de Koogers zijn/haar doelpuntje meepikte. Emiel de Kruijff was na rust de laatste die zijn doelpuntje meepikte. Een tegenvaller was het uitvallen van Jordi Pasma met een hamstringblessure. De voorsprong was maximaal negen punten, maar KZ verslapte aan het einde van de wedstrijd. De tegenstander uit Nijeveen kwam daardoor wat dichterbij, maar de overwinning kwam nooit in gevaar. Uiteindelijk stond er 20-15 op het scorebord. Alwin Out was met vijf treffers de topscorer bij de Noord-Hollanders.

Quote "Er zat veel spanning en nervositeit op, maar het gaat om winnen" kz-trainer dennis doves

"Een goede pot die we goed vol in gingen", zegt Anna Kriek. "Overall hebben we het prima gedaan, dus we gaan vol vertrouwen richting Nijeveen." Trainer Dennis Doves zag verbeterpunten. "De manier waarop was misschien niet hoe je graag zou willen. Er zat veel spanning en nervositeit op, maar het gaat om winnen." De return is zaterdag in Drenthe. Bij winst plaatst KZ zich voor de halve finales van de play-offs. Bij een nederlaag volgt dinsdagavond een beslissingswedstrijd.

TOP - AKC Blauw-Wit Blauw-Wit begon zonder de geblesseerde Mike van de Reep en Jeffrey Huibers aan het duel in Sassenheim. Good-old Gerald van Dijk en Kenny Lauf begonnen in de basis. De Amsterdammers kenden een stroeve start. Met een aantal wissels lukte het de ploeg van Mark van der Laan en Gerald Aukes toch de aansluiting te vinden. Voormalig TOP-speelster Manon Wiegerink schoot haar ploeg in de twintigste minuut naar 5-4. Blauw-Wit moest het toen ook al zonder Loraine Vissers stellen. De vrouwelijke topschutter uit Amsterdam viel uit met een hamstringblessure. In de laatste paar minuten liep de thuisploeg uit naar een ruststand van 10-5. Stroperig De tweede helft verliep, net als het eerste deel, stroperig. Beide ploegen wisten de korf lange tijd maar moeilijk te vinden. De voorsprong van TOP kwam daardoor nooit in gevaar. In het slot van de wedstrijd slaagde de thuisploeg er in de score toch nog op te voeren tot 21-12. TOP-speelsters Jet Hendriks gooide de meeste ballen raak: vijf. Bij Blauw-Wit kwam niemand boven de twee goals. "Verdedigend hebben we een uitstekende pot gespeeld. Alleen is het ontzettend jammer dat wij aanvallend een laag schotpercentage halen. Dan kun je geen wedstrijd winnen", aldus Blauw-Wit-trainer Mark van der Laan.

Quote "Verdedigend hebben we een uitstekende pot gespeeld" Blauw-WiT-trainer Mark van der Laan

Zaterdag is de return in Amsterdam. Huibers is dan zeker niet van de partij. Of Van de Reep en Vissers kunnen spelen, is onzeker. Als Blauw-Wit zaterdag wint, slepen de Amsterdammers een derde en beslissende wedstrijd uit het vuur. In dat geval wordt dinsdagavond duidelijk of TOP of Blauw-Wit naar de halve finales gaat.