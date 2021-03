Korfbal: Lotte Fokker naar Blauw-Wit

De 20-jarige speelster begon met korfballen bij Antilopen. In de B1 is ze overgestapt naar de B1 van Dalto. Met dat team en de A1 van Dalto speelde ze om het landskampioenschap in de Ziggo Dome.

“Ik hoop me verder te kunnen ontwikkelen bij Blauw-Wit en ik heb er zin in om

iedereen van de club snel binnen en buiten het veld te leren kennen", laat Fokker weten.