Eerste prik voor 950 hoogrisicopatiënten in Noordwest Ziekenhuis

ALKMAAR - Afgelopen weekend hebben 950 hoogrisicopatiënten in Alkmaar de eerste prik gehad. Over een paar weken moeten zij weer terugkomen voor ronde twee, vertelt woordvoerder Rinske de Wit-Brandsma van het Noordwest Ziekenhuis (NWZ).

Aankomend weekend is de volgende groep hoogrisicopatiënten aan de beurt."Dat doen we weer in het weekend, dan zijn de kamers gesloten en is het rustiger."

Deze groep wordt uit voorzorg ook niet geprikt met het AstraZeneca-vaccin, omdat het mogelijke complicaties zou kunnen veroorzaken.

De Gezondheidsraad heeft de hoogrisicopatiënten onderverdeeld in zeven verschillende groepen, die in de aankomende weken allemaal een uitnodiging ontvangen.

Regionale update

In de hele regio zijn sinds 24 t/m 30 maart elf coronadoden gevallen. Vier Alkmaarders, één Heerhugowaarder en Langedijker, één Bergenaar, twee Heilooërs en twee Castricummers zijn overleden.

Vier Alkmaarders, één Heerhugowaarder en één Langedijker moesten worden opgenomen. Van de BUCH-gemeenten liggen er twee Castricummers en een Heilooër in het ziekenhuis.

De gemeente Alkmaar telt 333 nieuwe besmettingen. Heerhugowaard registreerde 241 positief getesten en Langedijk kwam uit op 63. In de gemeente Castricum zijn 190 inwoners positief getest. Heiloo telt 69 positief getesten en Bergen heeft er 100 nieuwe besmettingen bij.