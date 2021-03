Partner van omgekomen jonge moeder vergeeft chauffeur busdrama: "Knuffel en een kus"

BUSSUM - Een knuffel en een kus: dat is wat de buschauffeur van het dodelijke ongeluk op de Bussumse Comeniuslaan vorig jaar januari verdient, volgens het zoontje van de omgekomen moeder die bij het ongeluk voorin de bakfiets zat. Dat vertelde de partner van de vrouw vandaag geëmotioneerd in de rechtbank tegen de chauffeur. "Ik vind precies hetzelfde. U heeft dit niet gewild. U moet weten dat ik u vergeef", aldus de jonge vader.

Na een dramatisch ongeluk op de Bussumse Comeniuslaan, waarbij de buschauffeur de macht over zijn bus verloor, moeten zij hun geliefde vriendin, zus en dochter missen die op het moment van het ongeluk ook nog eens elf weken zwanger was. Ze hebben een ontzettend zware periode achter de rug.

Voor de nog jonge partner van de omgekomen vrouw werd een jaar geleden zijn ergste nachtmerrie werkelijkheid. Op het moment van het ongeluk zat de man in zijn auto onderweg naar huis. Op de radio hoorde hij het nieuws van het heftige ongeluk dat in de straat vlakbij zijn huis was gebeurd. Er was een vrouw op een bakfiets aangereden. Een bakfiets waar ook een kind in zat. Meteen dacht hij aan zijn vriendin en zoontje.

Geschrokken van het nieuws probeerde de jonge vader vanuit de file zijn vrouw te bereiken. Toen hij geen gehoor kreeg, belde hij ook met het ziekenhuis om te vragen of zijn vriendin daar was binnengebracht. Ook daar geen nieuws. Uiteindelijk wordt de vader zelf gebeld, door de politie. De agenten vragen of hij thuis is, want ze willen hem heftig nieuws vertellen. Dat willen ze persoonlijk bespreken, niet via de telefoon. Nadat de vader vertelt dat hij vast staat in de file vragen ze hem te stoppen bij het dichtstbijzijnde tankstation. Daar komen de agenten ook naar toe.