Werkstraf geëist tegen chauffeur busdrama Bussum: "Zaak met alleen maar verliezers"

Het ongeluk gebeurde in de vroege avond van woensdag 8 januari vorig jaar. Vlak voor het ongeluk was het treinverkeer uitgevallen door een grote sein- en wisselstoring tussen Naarden-Bussum en Weesp. Vervangende bussen brachten reizigers toch van station naar station. De chauffeur reed op één van de bussen, had net een groep passagiers naar buiten gelaten en stond langere tijd stil op straat, wachtend om weer te vertrekken.

Vlak na het ongeluk werd gesproken over een 'op hol geslagen bus' of een technisch mankement, maar uitgebreid politieonderzoek met onder meer de fabrikant van de betrokken bus toont aan dat daar geen sprake van is. "Het onderzoek toont aan dat de bus alleen in beweging gekomen kan zijn door menselijk handelen. Dat moet dus betekenen dat u echt zelf op het gaspedaal heeft gedrukt en niet op de rem. Daarmee is alles begonnen", betoogde de rechter.

De chauffeur vertelde nog altijd heel veel last te hebben van het ongeluk. "Ik heb er veel last van en slaap heel slecht. Het vreet aan me, omdat ik het zo erg vind en ik dit nooit heb gewild."

Dat er door zijn toedoen een jonge moeder en haar ongeboren kind om het leven kwamen, vindt de chauffeur tot op de dag van vandaag verschrikkelijk. "Door de schrik had ik vlak na het ongeluk niet meteen door wat er allemaal gebeurd was. De vrouw op de bakfiets, heb ik niet eens gezien. Wat er precies gebeurd was, hoorde ik pas op het politiebureau, waar ik tot in de nacht ben geweest. Toen ik thuis kwam, kon ik het nog steeds niet geloven, maar toen ik de televisie aanzette, zag ik alle beelden en drong het pas echt tot me door. Ik heb staan huilen als een klein kind. Ik vind dit zo verschrikkelijk, maar ik kan er echt niets aan doen."

Datzelfde stelt de officier van justitie. "Het staat vast dat u niet roekeloos heeft gereden, of asociaal rijgedrag heeft vertoond. Er is ook absoluut geen sprake van opzet. Maar vast staat wel dat dit ongeluk alleen heeft kunnen gebeuren doordat u, ook al was dat onbedoeld, het gaspedaal heeft ingetrapt in plaats van de rem. Dat gebeurde nadat u mensen uit de bus had gelaten, op een plek waar dat eigenlijk niet de bedoeling was. Als dat niet was gebeurd, dan was de bus misschien wel helemaal stil blijven staan en had het ongeluk niet plaatsgevonden", aldus de officier.

Alleen maar verliezers

Hoewel de officier van justitie de buschauffeur volgens de letter der wet schuldig acht aan het veroorzaken van een dodelijk ongeval, gaat ze uit van een 'ongelukkig samenloop van omstandigheden' met dramatische gevolgen. Ze wil de chauffeur daarom ook niet al te zwaar straffen voor wat er is gebeurd. "Voor mij kent deze zaak alleen maar verliezers. De nabestaanden, die hun geliefde vrouw en dochter kwijt zijn. Maar ook u, die moet leven in de wetenschap wat er gebeurd is, zonder dat u dat heeft gewild, en waar u nog altijd last van heeft. Dat u dit niet gewild heeft is overduidelijk", hield ze voor.

De officier van justitie eist daarom ook de lichtst mogelijke straf, een werkstraf van 240 uur. Daarnaast eist ze een onvoorwaardelijke rijontzegging van een jaar. "Ik eis deze straf, omdat ik vind dat dit in dit geval ook recht doet aan het leed van de nabestaanden."

Achter het stuur stappen van een vrachtwagen of een bus doet verdachte hoe dan ook al niet meer. "Dat heb ik voor mezelf al besloten. Dit wil ik echt nooit meer meemaken", vertelde hij.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.