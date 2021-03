Margreet hoopt op een schonere wijk door straattegels met pakkende kreten

HOORN - Slogans op de grond moeten er in Kersenboogerd voor zorgen dat er meer bewustzijn komt over het dumpen van afval op straat. Dat is het plan van Margreet Aartsen, die zelf al langere tijd fanatiek zwerfafval opruimt. Door middel van sjablonen met een kreet en tijdelijk groene krijtspray wilt zij mensen bewust maken dat er ook andere opties zijn dan het vuil op straat te gooien. "Ik hoop dat de wijk door mijn plan er opgeruimder, maar ook socialer van wordt", vertelt Margreet.

Margreet Aartsen ruimt zwerfafval op

'Voor een mooie stad Hoorn' is een platform dat de stad Hoorn aantrekkelijker wilt maken. In de afgelopen periode konden inwoners daar een idee insturen om de wijk Kersenboogerd duurzamer te maken. Daaruit werden vervolgens drie ideeën gekozen en die hebben nu budget gekregen voor de uitvoering. Magreet stuurde haar plan 'Schoon met een sjabloon' in en haar idee werd gekozen. Haar plan houdt in dat zij twee verschillende soorten sjablonen met een pakkende kreet wilt ontwerpen en produceren. Eén voor het tegengaan van sigarettenpeuken op straat en de ander voor het voorkomen van het illegaal (bij)plaatsen van grofvuil. Denk hierbij aan teksten als: 'Peuk = meuk' en 'Mijn straat blijft schoon'. Door de samenwerking met 'Voor een mooie stad' kunnen inwoners zelf ook opties voor kreten insturen en zich opgeven om uiteindelijk de slogans op de straat te spuiten.

Margreet vindt dat initiatieven als deze nodig zijn, omdat er veel te veel afval op straat ligt. "Dit gaat van klein afval, zoals blikjes en lege sigarettenpakjes, tot groot afval, zoals een bank." Zij denkt dat een deel van de mensen niet weet dat je een afspraak met HVC afvalstation kan maken om grofvuil te laten ophalen, of dat mensen het te lang vinden duren tot dat het vuil wordt opgehaald. Ook de verkeerde omgang met de ondergrondse containers, waar mensen hun huisvuil in kwijt kunnen, zorgt voor troep in de buurt. "Er zijn mensen die hun afval in zakken naast de container neerzetten, omdat ze geen pasje hebben of die vergeten zijn mee te nemen", vertelt Margreet. Er zijn een aantal locaties waar regelmatig wordt opgeruimd. "Binnen een week is het daar alweer een troep", zegt Margreet. Zelf is ze al langere tijd erg actief als het gaat om het opruimen van zwerfafval in de wijk. Zo gaat ze regelmatig zelf op pad om afval op te ruimen. "Dat doe ik dan vaak op de fiets en dan neem ik een plastic tasje mee. Ik weet wel wat de hotspots zijn, bijvoorbeeld parkeerplaatsen waar jongeren gaan chillen in de auto met fastfood." Ze krijgt vaak positieve feedback van mensen om haar heen. "Dan zijn er jongelui die in een groepje langsfietsen en mij aanmoedigen", vertelt ze. Naast dat ze dus regelmatig een rondje doet door de wijk, heeft Margreet ook CleanUp Hoorn opgericht. Dat is een burgerinitiatief dat zich dagelijks inzet om Hoorn zwerfafvalvrij te houden. Start van het project Wanneer 'Schoon met een sjabloon' ook echt van start kan gaan, weet Margreet nog niet precies. "Mensen kunnen nu bij 'Voor een mooie stad' nog een bijdrage leveren aan het initiatief, dus dat wachten we even af", legt ze uit. Wel denkt zij dat het niet lang hoeft te duren. Uiteindelijk hoopt Margreet op minder zwerfafval en minder dumpingen van grofvuil en peuken op straat. "En misschien komen we tot het inzicht dat bepaalde voorzieningen in de wijk missen met betrekking tot het opruimen van afval en daar kunnen we dan actie op ondernemen."