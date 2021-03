West-Friezen ruimen zwerfafval op tijdens de Landelijke Opschoondag

WEST-FRIESLAND - Op verschillende plekken zijn West-Friezen bezig geweest met het opruimen van zwerfafval. Het is vandaag namelijk Landelijke Opschoondag. In Enkhuizen werkten de Vrijwillige Reddingsbrigade en Schoon Enkhuizen samen om de wijken op te ruimen, in Hoorn prikten kinderen van Talentenhoeven Hoogwoud afval bij de McDonalds en in Blokker ruimt Joop Kluft regelmatig afval op in zijn eigen buurt.

Landelijke Opschoondag in Enkhuizen - Peter Goedhart

Voor de Vrijwillige Reddingsbrigade Enkhuizen is er vanwege de coronamaatregelen de laatste tijd weinig te doen. "Ik had zo iets van we moeten iets organiseren om iedereen bij elkaar te houden, want anders ben je zo een vereniging armer", vertelt Paula Hoexum van de Vrijwillige Reddingsbrigade. "Ik stelde het idee voor om met een prikstok aan de slag te gaan." Dit deden zij in samenwerking met Schoon Enkhuizen. "De dag verliep goed. Het was druk en er is veel afval opgehaald", zegt Paula. Zo vonden ze accu's, condooms en een maatbeker. "Bijna iedereen die meedeed realiseerden zich niet dat overal zo veel vuil ligt. De bosjes zijn nog kaal en daardoor is het afval makkelijk te zien. De kinderen waren onder de indruk." Vanochtend kon iedereen bij het Koperwiekplein een prikstok en een vuilniszak halen. Vervolgens konden zij aan het begin van de middag de materialen en de opbrengst inleveren bij de post van de vrijwillige reddingsbrigade. Daar kregen alle kinderen onder de twaalf jaar poffertjes en was er voor de ouders ook wat lekkers. Ook konden kinderen meedoen doen aan een wedstrijd door op de foto te gaan met het gekste stuk afval dat zij hadden gevonden.

Landelijke Opschoondag in Hoorn

De kinderen van Talentenhoeven Hoogwoud zijn vandaag ook op pad gegaan om afval op te ruimen. Naast dat de Talentenhoeven door de weeks hulp biedt aan kinderen die niet mee kunnen draaien op school, wordt op zaterdag dagbesteding aan kinderen met gedragsproblematiek geboden. "Met behulp van dieren en de natuur kunnen zij werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en sociale vaardigheden", vertelt Frederieke Lensen van Talentenhoeven. "De kinderen zijn dus erg bezig met natuur en zijn zich er bijvoorbeeld van bewust dat dieren kunnen dood gaan van zwerfafval." Voor dat de kinderen afval gingen opruimen, kregen de kinderen een filmpje te zien met voorkennis over dit thema. Kim Schoen, ook werknemer bij Talentenhoeven: "De kinderen reageerden super enthousiast om afval op te gaan ruimen. Ze stonden op en trokken direct hun jas aan. Ze waren er klaar voor en het zijn sowieso hardwerkende kinderen." Bij het opruimen van afval bij de McDonald's in Hoorn had de groep al vrij snel zes tot zeven vuilniszakken vol. De zes kinderen en twee volwassenen hadden twee prikkers mee en van de McDonald's kregen de kinderen hesjes die zij konden dragen. "Je ziet dat het ze goed doet dat ze bezig zijn. Ze voelen zich echt nuttig als ze hun steentje bijdragen aan de natuur", vertelt Kim.

Afval in Westerblokker

Joop Kluft ruimt regelmatig zwerfafval op dat bij de parkeerplaats tegenover het winkelcentrum in Westerblokker. "Daar staat een container en daarin kunnen mensen chillen met elkaar. Daar wordt veel gebruik van gemaakt", vertelt hij. Volgens hem blijft daar altijd veel afval liggen en waait veel daarvan ook in het slootje achter de container. "Ik liep daar al weken rommel te ruimen. Ik heb daarvoor spullen gehaald bij de gemeente, zoals een grijper en een schepnetje", vertelt hij. Joop reisde veel voor de komst van het coronavirus."Sinds de lockdown ben ik veel meer thuis en loop ik regelmatig een rondje in de buurt en als ik al die troep zie dan vraag ik me af hoe iemand zoiets kan doen." Hij vertelt dat er bij de parkeerplaats ook veel mensen zijn die eten bestellen. "Ik zag vanochtend dat een autoraampje openstond en al het afval waaide uit de auto. Je zag gewoon het contour van de auto met afval gemaakt. De tranen stonden in mijn ogen."