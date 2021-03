Zomertijd is ingegaan: pas op voor dieren op de weg

NOORD-HOLLAND - Het vooruitgaan van de klok is altijd even wennen: voor ons mensen, maar ook voor de dieren. Want waar ze voorheen nog in alle rust de weg overstaken, kan er op datzelfde tijdstip met het ingaan van de zomertijd opeens een auto langs sjezen. Geef ze tijd om aan die andere tijd te wennen, waarschuwt de Texelse boswachter Erik van der Spek. "Rijd de komende ochtenden en avonden wat rustiger dan normaal."

Vossen die tevoorschijn springen of egels die de weg over kruipen: de meeste dieren komen even om het hoekje kijken als de kust veilig is. Volgens de boswachter reageren dieren vrij snel op het moment dat er weinig mensen zijn en ze veilig rond kunnen wandelen en scharrelen. Vooral 's ochtends of 's avonds durven zij het aan, als de meeste mensen van de straten zijn verdwenen. Alleen het ingaan van de zomertijd kan voor gevaar zorgen.

Gevaar van zomertijd

Want nu komen de dieren in feite een uur eerder tevoorschijn, wanneer verschillende automobilisten al op de weg zijn. Dat maakt de kans op een aanrijding groter, zegt Van der Spek. "Beesten moeten even wennen aan de verandering. Daarom is het goed dat mensen de komende tijd in de ochtenden en avonden hun snelheid aanpassen. Vooral in de gebieden waar veel dieren lopen. Bijvoorbeeld op wegen die door natuurgebieden gaan - waar beesten van het ene deel naar het andere deel gaan - of op wegen die door het bos gaan. Dat is een riskante onderneming."

Hij denkt dat de dieren in de natuur ongeveer twee weken de tijd nodig hebben om aan de zomertijd te wennen.

Huisdieren

Wat betreft huisdieren zegt Van der Spek dat de dieren ontregeld kunnen raken door de ontregeling van mensen. "Want de dieren volgen wat de natuur doet. Zij worden beïnvloed door het zonlicht en leven als het ware bij zonsopkomst en zonsondergang. Als mensen opeens op een ander tijdstip wakker worden, zullen ze daar mogelijk dus even aan moeten wennen."