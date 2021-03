Honderden klokken op zomertijd: een geduldig en tijdrovend klusje

ZAANDIJK - Geduldig wacht Hans van den Ende, directeur van Museum Zaanse Tijd, tot het melodietje klaar is. Hij moet de staande klok een uur vooruit zetten en om het kwartier is er een slag of een melodietje. Want het is weer zomertijd. En zo heeft hij er nog enkele honderden te gaan in zijn klokkenmuseum op de Zaanse Schans. Want het zijn allemaal antieke klokken die soms honderden jaren oud zijn.

Ook al is het museum nu gesloten, toch moeten de klokken op tijd blijven lopen. Hans: "Je moet ze blijven onderhouden want ook hierbij geldt: rust roest. En anders zou het ook wel erg rustig zijn."

Het museum is gehuisvest in een oud Zaans wevershuis. In de tussenkamer staat een fraaie collectie Zaanse klokken. De oorspronkelijke werden gemaakt vanaf de jaren zestig van de 17e eeuw nadat Christiaan Huygens in 1656 het slingeruurwerk had uitgevonden. Tot 1780 werden ze in de Zaanstreek gemaakt.

Hype

In de jaren zestig van de vorige eeuw werd de Zaanse klok een enorme hype. "Iedereen had er wel een thuis hangen", vertelt Hans. "En ook in het buitenland is de Zaanse klok enorm populair." De toerist op de Zaanse Schans komt eerder voor de klok dan de molens.

Hans van den Ende is nog niet zo heel lang directeur en heeft de pech dat het museum onder zijn leiding niet of nauwelijks open is geweest. "We zouden graag de tijd vooruitzetten. De klok kunnen we vooruitzetten. Helaas de tijd niet."