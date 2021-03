Onderzoek over draagvlak windmolens versneld naar buiten gebracht: "Het is gewoon belachelijk"

AMSTERDAM - De (positieve) uitslag van een peiling van het gemeentelijk onderzoeksbureau OIS naar het draagvlak voor windmolens in de stad is eind vorig jaar versneld naar buiten gebracht: een dag voordat leden van de Provinciale Staten in Noord-Holland zouden stemmen over nieuwe regels rondom windturbines.

Het stadsbestuur wil zeventien windmolens plaatsen op verschillende plekken in de stad. Daar zijn verschillende "zoekgebieden" voor aangewezen en dat leidt tot de nodige onrust onder bewoners, met name op IJburg en in Noord. Vooral de afstandsnorm, waar Amsterdam vanaf wil wijken, zorgt voor onbegrip. Een definitieve keuze voor de plaatsing is nog niet gemaakt.

Dat blijkt uit een wob-verzoek dat Marlein Bong uit Kadoelen deed. Ze is ervan overtuigd dat wethouder Van Doorninck (GroenLinks) op deze manier heeft geprobeerd de stemming in de provincie te beïnvloeden. Uit het onderzoek komt naar voren dat er voldoende draagvlak (twee derde van de ondervraagden) is voor de komst van windturbines.

In het door haar opgevraagde mailverkeer, dat is ingezien door AT5, schrijft een medewerker van de afdeling "Programma Klimaatneutraal Ruimte & Duurzaamheid" dat "het mooi zou zijn" het rapport op 21 oktober te publiceren. "Dan staat het 's ochtends 22 oktober in de krant", schrijft de medewerker. "Om het beeld over het draagvlak van Amsterdam weer te geven."

Opmerkelijk is dat in het draagvlakonderzoek volgens Bong geen vraag wordt gesteld over de afstandsnorm van de windturbines, terwijl juist daarover op 22 oktober gestemd werd in de Provinciale Staten in Haarlem. De minimumafstand van een windturbine tot huizen is in de provincie Noord-Holland vastgesteld op 600 meter, maar Amsterdam wil de afstand tussen windturbines en huizen vaststellen op 350 meter.

Bong, fel tegenstander van de plannen voor windturbines in Noord, kon haar ogen niet geloven toen ze de mailwisseling onder ogen kreeg. "Het is gewoon belachelijk, niet te geloven. Dit is manipulatie ten top", zegt Bong, die de samenstelling van het onderzoek ook in twijfel trekt. Ze zegt na het inzien van de data "zeer grote twijfels" te hebben aan de twee derde meerderheid die voor de komst van windmolens zou zijn.

"In het onderzoek wordt gezegd dat de windmolens geplaatst worden volgens de wettelijke norm. Op het moment van het afnemen van de vragen was die norm 600 meter in de provincie"

"Amsterdam is altijd duidelijk geweest over haar mening ten opzichte van de 600 meter-afstandsgrens", reageert een woordvoerder van wethouder Van Doorninck, die verantwoordelijk is voor het windmolen-dossier.

Bong is net als veel mede-bewoners van Noord tegen de komst van windturbines in haar buurt. Ze vreest slapeloze nachten door geluidsoverlast. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) erkent dat bijna 10 procent van de mensen binnen vier, vijfhonderd meter van een windturbine ernstige geluidsoverlast kan ervaren. Dit leidt tot stress en daaraan gerelateerde gezondheidsklachten.

"In het onderzoek wordt gezegd dat er geplaatst wordt volgens de wettelijke norm. Op het moment van het afnemen van de vragen was die norm 600 meter in de provincie. Daarop zijn de antwoorden gegeven. Het onderzoek komt uit, een dag erna is de stemming in de Provinciale Staten en Amsterdam krijgt toestemming om vast te houden aan een afstand van 350 meter", aldus Bong.

"In de zienswijze op de ontwerp Omgevingsverordening NH2020 en in een eerdere brief aan de Provincie Noord-Holland heeft de gemeente aangegeven dat we graag zien dat alle bovenwettelijke provinciale regels voor windturbines worden geschrapt. Daarmee zijn de regels voor windturbines in Noord-Holland hetzelfde als in de andere provincies (Noord-Holland is namelijk de enige provincie met een 600 meter afstandsgrens). Door hiervan te kunnen afwijken kan Amsterdam een goede bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord."

Over het eerder naar buiten brengen van het OIS-onderzoek zegt de woordvoerder: "Het OIS-onderzoek was in die hoedanigheid relevant voor Provinciale Staten. Uiteindelijk gaat OIS zelf over het moment van oplevering van het onderzoek."