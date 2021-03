IJburg geen voorkeursgebied meer voor windmolens, toch is niet elke IJburger blij

AMSTERDAM - Symboolpolitiek. Zo noemt IJburger Joost de Groot het besluit van de gemeente om de zoekgebieden voor het bouwen van grote windturbines te verkleinen. Zo is de baai voor IJburg voorlopig van het lijstje gehaald, maar volgens Joost is er sowieso geen reden om windmolens in de stad te plaatsen.

Amsterdam heeft de zoekgebieden nu onderverdeeld in rood, geel en groen. De Amstelscheg, Gaasperplas, Zeeburgereiland en de baai voor IJburg kleuren rood en dat betekent dat ze op de reservelijst staan volgens wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck. "In de groene gebieden willen we als eerste aan de slag gaan. Er is een ambitie van vijftig megawatt, dat willen we echt halen. We gaan beginnen in de groene gebieden. De gele en rode gebieden zijn extra gebieden. Alleen als we het groen niet halen komen we daar terecht."

Voorlopig geen windmolens dus voor de kades van IJburg, maar bewoner Joost staat niet op de stoelen te dansen. Integendeel, hij is nog steeds kwaad. "Ik ben absoluut niet opgelucht. Ze spreekt over draagvlak voor alle gebieden die overblijven, maar er is gewoon geen draagvlak." Joost wijst naar een opgespoten stuk land, het toekomstige Strandeiland waar achtduizend woningen komen. Op de kaart kleurt dit stukje IJburg groen. "Ik vraag me af of mevrouw Van Doorninck de mensen die hier willen gaan wonen heeft geïnformeerd over de plannen voor windmolens."

Joost wil sowieso geen windturbines binnen de stadsgrenzen. Even los van de overlast, ziet hij het nut er ook niet van in. "Die energie kan ook op zee. De illusie dat hiermee de energietransitie gered kan worden of ten onder gaat, is volledig onterecht."