Commissaris van de koning nog niet gevraagd voor ministerspost: "Zeg nooit, nooit"

NOORD-HOLLAND - Commissaris van de Koning Arthur van Dijk (VVD) is iedere laatste vrijdag van de maand te gast in de studio van NH Radio , waarbij hij in gesprek gaat over de actualiteit. Hij is sinds twee jaar de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland.

De verkiezingen zijn achter de rug en de formatie is begonnen. Tot verkenner Kajsa Ollongren gisteren per ongeluk papieren liet zien, toen ze gehaast het Haagse Binnenhof verliet vanwege een positieve coronatest. De formatie is vandaag opnieuw begonnen. Van Dijk vindt het goed dat er een debat komt over de gang van zaken. "Het is een valse start voor wat eigenlijk een snelle formatie had moeten worden", vertelt hij.

Voor de provincie wil hij verschillende punten op de kaart zetten van het nieuwe kabinet. "Woningbouw, klimaat en mobiliteit zijn belangrijke thema's", vertelt Van Dijk. "Er zal veel moeten worden geïnvesteerd in woningbouw en in de bereikbaarheid van die woningen. We willen het integraal aanpakken, tegelijk woningen maken en de wegen daar naartoe."

De commissaris van de koning is nog niet gebeld door Mark Rutte voor een eventuele ministerspost. "Ik zeg nooit, nooit. Ik had ook niet op mijn bucketlist staan commissaris te worden en ik geniet er iedere dag van", zegt Van Dijk. Hij denkt ook dat de formatie van een nieuw kabinet nog niet op dat punt is beland.

