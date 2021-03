School en woningen dan toch op oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen?

HOORN - Het college van Burgemeester en Wethouders vraagt de gemeenteraad om de oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen aan te wijzen als definitieve locatie voor de realisatie van het IKEC. Ook willen ze 140 appartementen bouwen op de locatie en de huidige 78 parkeerplaatsen bij de oude hockeyvelden volledig compenseren door een gebouwde parkeeroplossing bij het stadhuis.

Google streetview

De gemeente deed onderzoek naar de mogelijke combinatie van een IKEC en woningbouw. Daarbij werd gekeken naar de locaties 'oude hockeyvelden Nieuwe Steen' en 'sport- en recreatiepark Risdam-Noord'. Uit de discussie met de raadscommissie is naar voren gekomen dat er onvoldoende draagvlak is voor bebouwing in het park in Risdam-Noord.

Quote "We vinden ook wel dat ons geluid gehoord is" voorzitter risdam groen, ted van der bruggen

Ted van der Bruggen, voorzitter van de buurtgroep Risdam Groen, verzet zich al langere tijd tegen de komst van een IKEC in Risdam-Noord. Vorige week organiseerde de buurtgroep een videogesprek met maar liefst 79 wijkbewoners en 17 mensen van de gemeente. Na afloop van dat gesprek had Van der Bruggen vertrouwen in een goede afloop. "Bijna alle partijen waren er in dat gesprek over eens dat ze het park niet wilden aantasten. Als wijk zijn we daar natuurlijk heel blij mee. We vinden ook wel dat ons geluid gehoord is", laat Van der Bruggen weten tegenover NH Nieuws. Toch wil hij er één kanttekening bij plaatsen: "Wij vinden dat het initiatief bij de gemeente vandaan had moeten komen om met ons het gesprek aan te gaan. Nu kwam dat bij ons vandaan. Dat is misschien een klein smetje erop, maar de uitkomst zijn we erg blij mee", besluit hij. In januari maakten wij de onderstaande reportage over de mogelijke komst van een IKEC in Risdam-Noord. Tekst loopt door onder video

Buurtbewoners Risdam-Noord maken zich grote zorgen over mogelijke komst IKEC - NH Nieuws

Goedkope en middeldure woningen Het college wil naast een IKEC, 80 appartementen in het goedkope segment en 60 appartementen in het middeldure segment bouwen op het huidige terrein van de hockeyvelden. Onderzocht kan worden of de middeldure appartementen toegankelijk gemaakt kunnen worden voor senioren. In het huidige plan komen het IKEC en het woningbouwprogramma beiden op een aparte kavel. De 78 parkeerplaatsen voor de oude hockeyvelden, die nu gebruikt worden door werknemers en bezoekers van omliggende kantoren en het stadhuis, worden in het plan volledig gecompenseerd door een gebouwde parkeervoorziening bij gebouw C van het stadhuis. Financieel positief De voorgestelde invulling van de locatie oude hockeyvelden heeft een financieel positief resultaat. Dit komt door de toevoeging van woningbouw aan de locatie. Bij een vermindering van het aantal appartementen worden de opbrengsten lager en komt de financiële haalbaarheid van een gebouwde parkeervoorziening in gevaar. De raadscommissie bespreekt het raadvoorstel op 8 april. De besluitvorming in de raad staat gepland op 20 april.