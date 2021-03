Bewoners Risdam-Noord strijdvaardig: park moet niet plaatsmaken voor school en huizen

HOORN - Tientallen bewoners uit de wijk Risdam-Noord kwamen gisteravond digitaal bij elkaar om hun ongenoegen te uiten over het onderzoek naar de komst van een kindcentrum en eventuele woningen bij het park in hun wijk. Velen van hen namen het woord en klonken strijdvaardig. "We kunnen en willen dit park niet missen", vertelt een buurtbewoner.

De zorgen rondom het mogelijk verdwijnen van hun geliefde park ontstonden toen de gemeente aangaf te willen onderzoeken of een kindcentrum en tientallen woningen op het sportveld van HSV Sport bij het park gebouwd konden worden. "Wij zijn er bang voor dat dit park gaat verdwijnen terwijl het een belangrijke functie heeft voor onze hele wijk", vertelde Ted van der Bruggen, voorzitter Risdam Groen, eerder aan NH Nieuws.

Dat het park belangrijk is blijkt wel uit alle buurtbewoners die het woord nemen tijdens de bijeenkomst gisteravond, die Van der Bruggen voorzit. "Het is zo belangrijk om in het groen te leven. Elk kind zou de mogelijkheid moeten hebben om vlakbij groen te kunnen wonen", vertelt een moeder die daar samen met haar man en kinderen woont.

Maar ook hondeneigenaren komen er graag, zoals Frank die er met zijn hond meerdere keren per dag komt. "Er zijn altijd mensen te vinden in het park. Het haalt mensen, zeker in deze tijd van de pandemie, uit de eenzaamheid. Er zijn altijd bezoekers te vinden, op elk tijdstip van de dag."

Betreurenswaardig

Naast bewoners van de wijk, waren er ook raadsleden aanwezig bij de digitale bijeenkomst. De raadsleden van de fracties Tonnaer, VVD, CDA, Sociaal Hoorn, die eerder het college juist opriepen om onderzoek te doen naar deze locatie, betreuren de commotie en de gang van zaken.

"Het is nooit onze intentie geweest om het park te willen aantasten. Maar puur te onderzoeken of er een mogelijkheid is van de bouw van een IKEC (kindcentrum) en een verbeterde accomodatie bij het sportpark van HSV", verklaart Chris de Meij van de VVD. Dick Bennis van het CDA is er van overtuigd dat het plan voor scholen en huizen op deze plek er niet doorkomt. "Niemand in de raad gaat zijn hand opsteken voor zo'n groot gebouw in het park."

Voor Vinod Autar, voorzitter van de tennisvereniging in het park, voelen de uitspraken van de raadsleden tijdens de bijeenkomst als een rugwind. Ook hij strijdt al wekenlang tegen de verdwijning van het groen rondom de tennisvereniging in het park.

Uitkomst onderzoek

Inmiddels zijn de uitkomsten van het onderzoek naar een geschikte locatie van een kindcentrum en daarbij eventuele woningen in de wijk bekend. Daaruit kan worden opgemaakt dat de locatie bij het park in Risdam-Noord in ieder geval op financieel gebied en qua planning minder geschikt is dan de andere locatie die ook is onderzocht, de oude hockeyvelden aan de Nieuwe Steen.

Dinsdag worden de resultaten van het onderzoek besproken met de raadscommissie en wordt er gekeken of de onderzoeksresultaten nog vragen oproepen. Ook tijdens deze commissie zullen de bewoners van Risdam-Noord via inspreektijd van zich laten horen.

In april verwacht de gemeente een besluit te kunnen nemen over de locatie.