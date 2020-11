Anonieme brief verspreid in Hoornse wijk Risdam met zorgen over mogelijk kindcentrum

HOOR/ZWAAG - Een onbekende afzender heeft in de Hoornse wijk Risdam een brief verspreid waarin hij zijn zorgen uit over de mogelijke komst van een nieuw IKEC (Integraal Kind en Expertise Centrum). Bewoners in de straten Weegbree, Akkerwinde en Hondstraf ontvingen de brief, die in handen is van het Noord-Hollands Dagblad, op hun deurmat.

Het terrein van HSV Sport - Google Maps

De gemeente Hoorn is al tijden bezig om een kindcentrum te ontwikkelen, waar verschillende scholen en opvangen samen moeten komen op één locatie. De gemeente heeft eerder het plan opgenomen om het IKEC op het voormalige hockeyterrein te bouwen. In de brief schrijft de onbekende afzender dat één Hoornse fractie een lobby heeft gehouden om het IKEC op het naastgelegen terrein van HSV Sport te bouwen. Een kopstuk van deze fractie zou op een paar honderd meter van het hockeyterrein af wonen en niet willen dat er honderden kinderen in de buurt rondlopen. Vaak worden zij met busjes of met auto's gebracht en gehaald, wat een hoop verkeersoverlast zou veroorzaken. Wijk minder aantrekkelijk Volgens de schrijver gaat dat betekenen dat als de lobby doorzet en het plan wordt aangenomen, alle kinderen en verkeer naar de wijk Risdam komen. En daar zit hij niet op te wachten. "De wijk zal ook minder aantrekkelijk worden voor huizenkopers", valt er in de brief te lezen. "Wat zal zorgen voor aanzienlijk lagere interesse en verkoopprijs."

Quote "Dit mag u allemaal niet weten, maar nu u het toch weet kunnen we er misschien wat aan doen" anonieme briefschrijver in hoorn

In de brief schrijft de anonieme buurtbewoner dat het niet vermoedelijk is dat de gemeente met dit voornemen gaat komen, maar dat hij verwacht dat de buurtbewoners op zijn minst een brief kunnen verwachten van de gemeente waarin de plannen duidelijk worden gemaakt. "Het lijkt in dit soort zaken normaal dat er een wijziging moet komen in het bestemmingsplan van zowel het sportveld als die van het park. In deze kunnen wij als buurt de gemeente het nog wel lastig gaan maken."