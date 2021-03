Enorme muurschildering bij Leidseplein: "Ontzettend blij mee"

AMSTERDAM - Er is een muurschildering van 120m2 gemaakt op de hoek van het Kleine-Gartmantsplantsoen bij het Leidseplein. De muurschildering is van streetartist Judith de Leeuw en werd vandaag onthuld door wethouder van kunst en cultuur in Amsterdam, Touria Meliani.



Op de twee kanten van de muurschildering is een Surinaamse ballerina te zien die zich door een storm van bureaucratische papieren heen danst. Streetartist Judith de Leeuw kon meerdere boodschappen in het kunstwerk kwijt. Zo wil Judith laten zien dat Leidseplein als bolwerk van toerisme soms ver af staat van andere buurten in Amsterdam. "Ik woon zelf al drie jaar in de Bijlmer en ik merk dat we echt een geïsoleerd eilandje zijn af en toe." Zo merkt Judith dat veel van haar vrienden die als toerist de stad bezoeken, niets of nauwelijks iets over de Bijlmer te weten komen. Judith had ook moeite om donkere ballerina's te vinden om model te staan voor de muurschildering. "Ik kon er maar twee vinden waarvan er eentje model heeft gestaan voor het kunstwerk. Nu blijkt het dat als je niet de juiste financiële middelen hebt en in een achterstandswijk woont, je een veel lagere kans hebt om ballerina te kunnen worden."

Voor Judith heeft het kunstwerk ook een persoonlijke inspiratie. "Als streetartists zijn we de underdogs van de kunstwereld en hebben we lang niet zoveel kansen met alle regelgeving in Amsterdam om onze kunstwerken te maken." Zo werd bijvoorbeeld een muurschildering die Judith een aantal jaar geleden maakte aan de Vijzelgracht verwijderd en werd haar vorige verzoek om een muurschildering te maken afgewezen. Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) onderkent de problematiek. "Het is voor veel kunstenaars ingewikkeld om een aanvraag in te dienen. Daar hoort ook heel veel administratieve rompslomp bij. We moeten er natuurlijk aan werken om te zorgen dat dat makkelijker wordt zodat mensen niet zeggen, laat maar."

Toch heeft Judith het er niet bij laten zitten en haar frustratie weten te gebruiken als inspiratie. "Ik heb de afgelopen vijf jaar over de hele wereld moeten verven om uiteindelijk ook in Amsterdam welkom te zijn." Judith fronst. "Maar vandaag is de dag dat ik ook hier welkom ben en daar ben ik ontzettend blij mee."