Haarlem NL V Klappen coronacrisis vallen binnen twee maanden: "Eén op acht winkelpanden straks leeg"

Het aantal lege winkelpanden in het centrum van Haarlem is volgens Falco Bloemendal, Centrummanager Haarlem, nog niet direct zorgwekkend. Maar door de coronacrisis en de lockdown zijn de vooruitzichten somber. "Het is een beetje koffiedik kijken, maar ik houd rekening met één op de acht panden leeg als Den Haag niet met meer centjes over de brug komt."

De gevolgen van online-concurrentie van de afgelopen tien jaar zijn duidelijk zichtbaar in de Grote Houtstraat, de Gierstraat en op de Grote Markt. Overal staan winkelpanden leeg, maar volgens Falco Bloemendal is de frictieleegstand, zoals dat heet, rond de 5 à 6 procent en dat valt allemaal wel mee. Het geeft de stad ruimte voor nieuwe ondernemers om zich er te vestigen en dat is nodig om in beweging te blijven. Maar Falco verwacht niet dat het hierbij blijft als er niet meer financiële steun uit Den Haag komt. "Zodra de winkels weer open gaan zullen mensen facturen gaan opsturen. En als iedereen dit tegelijkertijd doet, dat kan niet." Auto verkocht Ondernemers hebben rekeningen opgeschoven of uitstel van betaling gekregen, om tijdens de lockdown het hoofd boven water te houden. Maar als de winkels weer open gaan, moeten deze wel allemaal betaald worden. En daar is vaak geen geld voor. "Ondernemers maken hun pensioenpotjes op om van te leven, hebben hun auto's al verkocht. Er is niet meer geld om die rekeningen te betalen." Falco verwacht dat winkels noodgedwongen moeten stoppen of failliet gaan.

Quote "De achterstallige belasting en huur moet betaald worden dus ik begrijp dat voor veel ondernemers de klap binnen nu en twee maanden gaat vallen" Nancy ten Brink eigenaresse Nencies Lingerie