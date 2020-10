Horeca Haarlem: 'Zeker voor vijftien ondernemers einde oefening'

Het besluit van de overheid om de horeca vier weken te sluiten, is volgens de rechtbank in een kort geding aangespannen door 68 horeca-ondernemers, gegrond. En Makkes van der Deijl namens de Haarlemse horeca denkt niet dat het bij die vier weken sluiting blijft.

Niet alleen cafés en restaurants hebben het moeilijk volgens de voorzitter, ook hotels zitten in zwaar weer. "Veel hotels zullen volgende week leeg zijn. Het gaat eerst vooral om de grotere ketens. Het is kommer en kwel. In de zomer zag je bezettingsgraden tussen de 50 en 75 procent; nu is dat tussen de 5 en 20 procent. Het is vreselijk. De hotels huilen net zo hard mee."

Lusteloosheid

Ondanks de moeilijke situatie, waarin de Haarlemse horecaondernemers zich bevinden, laten ze, over het algemeen, weinig merken van zorgen over de toekomst. "Horecaondernemers zijn een trots volkje. Ze houden zich iets groter dan de daadwerkelijke situatie is. Maar bij de horecaondernemers die ik spreek, zie je de lusteloosheid in de ogen. Dat maakt het heftig en intens."