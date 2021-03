OMT-lid De Jong: 'Weinig ruimte voor versoepelingen, terrassen niet met Pasen open'

De viroloog denkt dat er een sprake is van een andere relatie tussen het aantal infecties en de ziekenhuisopnames. "Dat is wel een beetje fijn. Dat komt waarschijnlijk omdat jongeren het meest besmet zijn op dit moment. Zij komen meestal niet in het ziekenhuis terecht. Waar we wel bang voor zijn, is dat de kwetsbare bevolking die nog niet gevaccineerd is straks wel besmet raakt. Dan krijg je meer ziekenhuisopnames. Er is één zekerheid: met versoepelingen neemt het aantal infecties toe."

Het aantal infecties steeg de afgelopen dagen tot boven de 7500 per dag. Het hoogste aantal sinds januari. ''Mogelijk is dat veroorzaakt door de beperkte versoepelingen'', stelt De Jong. "De ziekenhuis opnames zijn stabiel hoog. Ze dalen niet verder. Op de intensive care is het wel wat toegenomen."

Terrassen openen, zoals wordt gehoopt door de branche, zit er niet in. "Ik denk vanuit de infectiedruk dat het een brug te ver is. Pasen is over een week of twee. Dat is in mijn optiek te snel. Als er versoepeld gaat worden, dan zou ik eerder denken aan kleinere versoepelingen, zoals het hoger onderwijs. De avondklok zou ik zeker aanhouden. We zijn er nog niet."

De Jong spreekt liever niet over een derde golf. "We zitten in de tweede golf sinds september/oktober, die heel lang duurt. Het lijkt een beetje op het Alpenlandschap. Het is een grote golf. Ik geloof er pas in als we in het dal komen. We hebben de Mont Blanc nog niet bereikt in het Alpenlandschap. Die moeten we ook zien te voorkomen."

Britse variant

Volgens De Jong is op basis van berekening nu tachtig procent van de besmettingen in Nederland de Britse variant. "De R-waarde is wat toegenomen. Als de Britse variant honderd procent is, dan weten we waar we staan. Op basis van modellen zijn we daar in mei."

Hij vervolgt: "Dan weten we wat de R-waarde is met de huidige maatregelen, inclusief versoepelingen die wel of niet gebeuren. We zitten dan in een worst case scenario. Daar zijn we de afgelopen maanden steeds bang voor geweest. Er gaan ook verhalen dat deze variant ook voor meer ziekenhuisopnames zorgt. We moeten ook de andere varianten niet verder laten verspreiden. Die kunnen ook een negatief effect hebben op de vaccins."